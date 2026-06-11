„Jeżeli my dojdziemy do władzy, to będzie koniec paktu. My ten pakt wypowiemy i już nie ma żadnych przesłanek, żeby stawiać groźby, które być może wtedy padną ze strony KE, ponad interesami Polaków” - powiedział na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odpowiadał w ten sposób na pytanie Telewizji wPolsce24, czy istnieje gwarancja zwolnienia naszego kraju z paktu migracyjnego.
Redaktor Julia Borkowska z Telewizji wPolsce24 pytała lidera PiS o tragiczna śmierć Henry’ego Nowaka i zorganizowaną dziś przez naszą telewizję akcję przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce. Czy mamy gwarancję zwolnienia Polski z paktu migracyjnego?
To jest oczywiste, że to zwolnienie to jest do wyborów. Jak Polacy będą już mogli zobaczyć skutki - a już w niektórych miejscach te skutki widać: są namioty, są ogniska, jest pranie odzieży i tak dalej. Zaczyna się to, co było także na zachodzie, tylko już sporo lat temu, i czemu nasza władza potrafiła przeciwdziałać. Ta sprawa przez wiele lat była zawieszona, nie było jej, wydawało się, że już w ogóle jej nie ma. A w tej chwili ten pakt wrócił i jeżeli będzie realizowany, przyniesie to skutki tragiczne dla Polski. Na pewno już dzisiaj chodzą po ulicach polskich miast i wsi ludzie, szczególnie panie, kobiety, które zapłacą za to życiem, a przynajmniej innymi bardzo ciężkimi przejściami
— wskazał Jarosław Kaczyński.
Dlatego, jeżeli my dojdziemy do władzy, to będzie koniec paktu. My ten pakt weypowiemy i już nie ma żadnych przesłanek, żeby stawiać groźby, które być może wtedy padną ze strony KE, ponad interesami Polaków
— dodał.
Jeśli chodzi o tego młodego człowieka, pana Henry’ego Nowaka, to pokaz tego, do czego prowadzi już nie błąd, już nie niewłaściwe prowadzenie polityki, tylko po prostu szaleństwo. Bo to, że np. sikhowie mogli nosić długie noże - służące do walki, służące do zabijania- dlatego że wyznają taką religię, to dlaczego właściwie nie wprowadzono tam też np. możliwości wielożeństwa? No i mamy się cofać w naszej historii, cofać się ku czasom, w których w tej dziedzinie panowało po prostu barbarzyństwo. Małżeństwa często ludzi na tamte czasy już w podeszłym wieku z kilkunastoletnimi, 14- czy 13-letnimi dziewczynkami, to jest po prostu barbarzyństwo. I one bardzo często później szybko umierały. To jest, powtarzam, szaleństwo, z którym trzeba skończyć i na szczęście ten trend w Europie powstaje. Być może będzie tak silny, że się da z tym skończyć
— podkreślił lider największej partii opozycyjnej.
„To jest władza, która nie ma żadnych oporów”
Jarosław Kaczyński był pytany także o represje obecnej władzy wobec niezależnych dziennikarzy - sprawy sądowe, przesłuchania, akcje służb etc.
Jest to pewna całość dążenia tego reżimu do ograniczenia, a być może z czasem po prostu w ogóle likwidacji wolności słowa w Polsce. Bo tego rodzaju władza na dłuższą metę inaczej trwać nie może i z punktu widzenia tej władzy takie działania są racjonalne. Ona poza paradygmat demokratyczny wyszła właściwie od samego początku swojego rządzenia. I tak powoli, czasem wolniej, czasem szybciej, ale tą drogą przez cały czas idzie. Zbliżają się wybory, więc można się spodziewać wszystkiego najgorszego. To jest władza, która nie ma żadnych oporów, ale przede wszystkim, jak już mówiłem wielokrotnie, to jest władza zewnętrzna. To jest władza, która rządzi dzięki poparciu zewnętrznemu, a przede wszystkim poparciu Niemiec
— ocenił prezes PiS.
Będziemy jednak robić wszystko, żeby tę sytuację w Polsce odwrócić. Nie tylko odbudować demokrację i praworządność, ale ją zabezpieczyć. To znaczy: stworzyć takie mechanizmy, żeby obniżyć do jakichś promili szansę na to, żeby coś takiego mogło się powtórzyć, żeby mogło się powtórzyć to, co działo się po 13 grudnia 2023 roku. I to zarówno w wykonaniu tych, którzy to już w tej chwili robią, jak i jakichś innych sił politycznych. Po prostu praworządność, demokracja, wolność słowa musi być w Polsce zachowana, a także przywrócona tam, gdzie już jej od dłuższego czasu nie ma
— dodał polityk.
W tym kontekście prezes PiS wskazał na uniwersytety. Jak zaznaczył, konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które nie pozwolą, aby nie wpuszczać na uniwersytety osób o poglądach dominujących obecnie w środowisku akademickim.
Poza tymi przypadkami, które są określone w konstytucji, znaczy faszyzm, komunizm – ten drugi powinien być brany pod uwagę także w tym nowoczesnym wydaniu
— wskazał.
Nowa KRS
Przesłuchanie w prokuraturze określił jako „zgodne z normami prawa”.
Jeżeli chodzi o pana Giertycha, to on nie powinien być pełnomocnikiem. No ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa. Oczywiście adwokat, pełnomocnik nie ma takich zobowiązań jak prokurator czy sędzia. Ja o tym wiem, ale w tym wypadku ta granica w moim przekonaniu została przekroczona. Natomiast poza tym no to nic takiego się nie działo. Ja chciałem tylko tutaj no powiedzieć, że zostałem dzisiaj z trybuny sejmowej bardzo pochwalony: jestem rekinem. Biznesowym. Pierwszy raz się o tym dowiaduję, ale to jednak bardzo miłe, być i politykiem, i rekinem biznesowym. A z trybuny sejmowej powiedział to pewien pan taki bardzo rosły. No, skoro jest taki rosły, to też pewnie jest mądry
— wskazał były premier.
Czy Dariusz Zawistowski jako nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa to dobry wybór?
To nie jest dobry wybór. To jest pan, który w reformie KRS zrezygnował z niego. Dzisiaj sytuacja prawna się w ogóle nie zmieniła, a on jednak nie rezygnuje. Oznacza to, że jego rezygnacja była związana z jego poglądami politycznymi. A ktoś taki nie powinien być przewodniczącym KRS
— podkreślił.
Prezes PiS przypomina o Murańskim
Kilka pytań - m.in. o wprowadzenie przez niezrzeszonego posła Łukasza Mejzę do Sejmu patostreamera, Kaczyński odparł:
Jeżeli chodzi o patostreamerów, to ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
Później lider PiS przypomniał o pewnej „postaci znanej”.
A co do tego, co robi poseł, który już nie jest w naszym klubie, to ja nie mam powodu się wypowiadać. To już w żadnym razie nie jest moja odpowiedzialność. To sprawa pierwsza. Zresztą ja bym też przypomniał pana Murańskiego, który był, jak się wydajem w oczach pana Tuska bardzo poważną postacią, postacią, którą można określić jako „autorytet”. Przypominamy sobie ten wywiad, więc ja bym na miejscu drugiej strony był tu ostrożny, bo my żadnych powodów do ostrożności w tej sprawie nie mamy
— wskazał.
Pytany o koalicję z Konfederacją, były premier podkreślił:
My w tej chwili działamy przede wszystkim ku temu, by wygrać te wybory, żeby przeprowadzić naszego kandydata na premiera, żeby możliwie dużą część prawicy, ale bez partii pana Brauna, zjednoczyć. Żebyśmy poszli na jednej liście, zwyciężyli.
Jeśli Konfederacja będzie chciała, i jeżeli jednak nie będzie przynajmniej jej część tak ciągle agresywnie nastawiona do nas, jak jest agresywnie nastawiona. My tez często stawiamy sobie takie pytanie, czy to jest kwestia przekonań tych na ogół młodych albo dość młodych i powiedzmy sobie początkujących w polityce ludzi. Czy to jest też kwestia jakby nadana z zewnątrz? No tego nie wiemy, ale na razie zakładamy jednak, że to są kwestie związane z pewnym brakiem doświadczenia, często bardzo daleko idącym brakiem doświadczenia, ale polityki - jak wszystkiego innego - trzeba się uczyć
— dodał Jarosław Kaczyński.
Dziennikarka TVN24 zwróciła uwagę, że za rządów PiS, krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę obecny prezydent Karol Nawrocki - wtedy prezes IPN - twierdził, że Ukraina ma prawo wybrać sobie takich bohaterów, jakich chce. Czy zmienił zdanie, skoro dziś chce odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego?
Jeśli chodzi o pana prezydenta Karola Nawrockiego, to z całą pewnością nigdy nie uważał on, że UPA to organizacja, którą można chwalić. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ja wiem, że pani, jak to się mówi, szuka dziury w całym, ale tutaj żadnej dziury nie ma i to wszystko co mogę w tej sprawie powiedzieć
— ocenił.
Dlaczego Jarosław Kaczyński woli boks od MMA?
Ciekawe pytanie padło w kontekście urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa i uczestnictwa Karola Nawrockiego w tej imprezie.
To, że pan prezydent został zaproszony na tę uroczystość, w istocie prywatną, bo urodziny to prywatna uroczystość każdego człowieka, nawet jeśli to prezydent Stanów Zjednoczonych, to bardzo dobrze. Natomiast moja ocena tych walk, tego sportu, została sformułowana w niedawnym wywiadzie. Ja nawet lubię oglądać sporty walki, no ale w takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. Na przykład bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej, bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast w MMA tego nie ma i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu
— ocenił prezes PiS.
Pytany, czy jest w stanie wyobrazić sobie podobne wydarzenie w Polsce, przed Pałacem Prezydenckim, odparł:
Wszystko sobie dzisiaj można wyobrazić. Na świecie jest wielu ludzi oryginalnych. Do takich ludzi na pewno należy pan prezydent Trump.
A jednocześnie pan prezydent Trump, jak też mówiłem w tym wywiadzie, robi wiele rzeczy, które zmieniają świat na lepsze. Likwiduje dyktatury, ale także wprowadza normalność. Normalność taką, którą wyraża to jego stwierdzenie, że są kobiety i mężczyźni, innych płci nie ma. No to jest oczywistość i ta oczywistość powinna być przyjęta tak samo jak taka oczywistość, że feminatywy, czy znaczy używanie języka, która który przekręca polszczyznę i w niczym nie podnosi godności pań, bo oczywiście za tym bym był, jest po prostu czymś bardzo niemądrym i bardzo, bardzo szkodliwym
— ocenił Jarosław Kaczyński.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762415-kaczynski-pis-u-wladzy-to-koniec-paktu-migracyjnego
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