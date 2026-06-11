Przewodniczący grup w Parlamencie Europejskim odrzucili wniosek o debatę ws. uhonorowania zamordowanego przez sikha Henry’ego Nowaka. „Przeciwko były grupy, w których jest Koalicja 13 grudnia. Tak właśnie Polacy walczą o Polaka” - napisał na portalu X europoseł Patryk Jaki.
Tragiczna śmierć polsko-brytyjskiego studenta w Southampton wstrząsnęła nie tylko Polską. Henry Nowak, dźgnięty rytualnym nożem przez Vikhrama Digwę, kilkakrotnie prosił o pomoc wezwaną na miejsce policję, jednak funkcjonariusze uwierzyli sikhowi, który oskarżył 18-latka o „rasistowski atak”.
Henry Nowak nie będzie upamiętniony w PE
Choć głos w tej sprawie zabierał nawet wiceprezydent USA J.D. Vance, Parlament Europejski, wbrew prośbom konserwatywnych grup, nie uhonoruje Polaka.
PILNE! Konferencja Przewodniczących w Parlamencie Europejskim właśnie odrzuciła wniosek o debatę ws. śmierci Henrego Nowaka i uhonorowanego go. Przeciwko były grupy, w których jest Koalicja 13 grudnia. Tak właśnie Polacy walczą o Polaka…
— napisał na platformie X europoseł Patryk Jaki.
Wiceprezes PiS mówi dokładniej o całej sytuacji w załączonym do wpisu nagraniu.
Spotkanie przewodniczących grup w Parlamencie Europejskim właśnie odrzuciło wniosek o debatę i uhonorowanie śmierci Henry’ego Nowaka. Przeciwko głosowały grupy, w której znajdują się partie koalicji 13 grudnia. Właściwie to trudno się im dziwić, ponieważ oni od dawna forsują agendę, która jest odpowiedzialna za takie przypadki jak Henry’ego Nowaka, to znaczy agendę ściągania migrantów do Europy oraz poprawności politycznej, która spowodowała, że policjant, który przyjechał na miejsce od razu stanął po stronie migranta, a nie białego człowieka
— przypomniał Jaki.
Oni bardzo boją się tej debaty. Ale ty sam się zastanów, czy warto popierać partie, które nie potrafią uhonorować nawet tak tragicznie zmarłego Polaka. Po co nam politycy, Polacy, którzy nie potrafią, jeszcze raz podkreślę, uhonorować swojego własnego rodaka?
— dodał polityk.
Konferencja Przewodniczących PE odrzuciła dziś wniosek o debatę nad śmiercią 18-letniego Henry’ego Nowaka, złożony przez Patryka Jakiego w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Tragedia polskiego chłopca, którego policja zakuła w kajdanki zamiast ratować po fałszywym oskarżeniu o rasizm, została zamieciona pod dywan. Bestialskie zabójstwa młodych Europejczyków są na porządku dziennym w wielu państwach, nawet jeśli my o nich nie słyszymy w mediach głównego nurtu. Poprawność polityczna w Brukseli ważniejsza niż życie i bezpieczeństwo Europejczyków?
— zapytała z kolei Marlena Maląg, europoseł PiS i była minister rodziny i polityki społecznej.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762376-pe-nie-obchodzi-smierc-henryego-nowaka-skandaliczna-decyzja
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