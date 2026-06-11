Dariusz Matecki ostrzegł w Sejmie przed wchodzącym jutro w życie unijnym paktem migracyjnym. - Pakt migracyjny oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. My się na to mnie godzimy - powiedział poseł PiS i przypomniał o skutkach masowej migracji. Jako przykład tych konsekwencji polityk podał śmierć Henry’ego Nowaka, który zginął od ciosów nożem z rąk napastnika pochodzenia hinduskiego. Strona koalicyjna ław poselskich nie chciała mu oddać hołdu.
Czym jest pakt migracyjny?
12 czerwca 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, który rząd Donalda Tuska przyjął w całości. Powiedzmy wprost: to jest kolejna zdrada tego rządu wobec obywateli państwa polskiego
— podkreślił poseł.
Dariusz Matecki jasno zdefiniował również, co dla Polski oznacza owe unijne porozumienie.
Pakt migracyjny oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. My się na to mnie godzimy. Pakt migracyjny oznacza utratę kontroli nad własnym państwem
— mówił Matecki, który określił też, co oznacza masowa migracja?
Oznacza między innymi śmierć tego młodego człowieka, polskiego obywatela, który został zamordowany przez najeźdźcę i brytyjską policję. Co zrobił rząd w tej sprawie?
— zaznaczył polityk, pokazując zdjęcie Henry’ego Nowaka.
Śmierć Henry’ego Nowaka i reakcja brytyjskiej policji
Przypomnijmy, że Henry Nowak to 18-latek, według wielu źródeł posiadający oprócz brytyjskiego również polskie obywatelstwo. W nocy z 3 na 4 grudnia 2025 r. student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton został kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę hinduskiego pochodzenia.
Znamienne było wówczas zachowanie policji, która po przybyciu na miejsce skuła kajdankami śmiertelnie rannego młodego człowieka, kierując się jedynie oświadczeniem nożownika. Wystarczyło, by ten oznajmił, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Sprawa nabrała szczególnego rozgłosu po opublikowaniu w mediach społecznościowych nagrania z kamery nasobnej policjanta, który skuwał umierającego 18-latka.
To był polski obywatel. I z tego miejsca wzywam państwa do oddania hołdu zarówno temu młodemu Polakowi, jak i wszystkim ofiarom rasizmu przeciwko białej ludności.
Po tym wezwaniu hołd ofierze oddała jedynie prawa strona sali sejmowej. Ze strony ław koalicyjnych słychać było głównie okrzyki „siadaj!”.
Pakt migracyjny w teorii i w praktyce
Teoretycznie Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w pakcie migracyjnym, co oznacza, że może nie przyjmować migrantów ani ponosić kosztów finansowych związanych z odmową ich przyjęcia. Nie wiadomo jednak, jak te zapewnienia Komisji Europejskiej będą wyglądały w praktyce.
Rząd zapowiedział, że nie zamierza wdrażać paktu, ale wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przyznał jednak, że Polska zamierza wdrożyć część przepisów paktu migracyjnego. Wspomniane wyłączenie nie jest też przewidziane na stałe. KE zawsze może uznać, że od danego momentu Polska musi już przymusowo przyjmować imigrantów, albo w przypadku odmowy płacić za to kary finansowe.
SC/You Tube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762407-pakt-migracyjny-w-sejmie-nie-oddali-holdu-henryemu-nowakowi
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