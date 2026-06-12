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Ależ w koalicji kipi! Pełczyńska-Nałęcz ostro o TVP w likwidacji: Jest na telefon

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na briefingu prasowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach / autor: PAP/Marian Zubrzycki
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na briefingu prasowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Ustawę trzeba pchnąć do przodu, natomiast mam też uczciwość i odwagę powiedzieć, że dziś TVP staje się znów tubą propagandową, nawet nie koalicji, a pewnych określonych w niej partii” - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kanale Zero, odnosząc się do sytuacji w TVP w likwidacji.

Media publiczne, podobnie jak wielu innych przypadkach, zostały przejęte siłowo i postawione w stan likwidacji. Oczywiście nie chodziło o likwidację i przekazanie miliardów na chore na raka dzieci (kłamstwo Donalda Tuska), tylko żeby osadzić tam swoich propagandystów. Bezprawne zmiany okazały się dla koalicji 13 grudnia nie takie jak zakładano, zamiast medium, które stoi na straży linii rządowej, stały się karykaturą, której oglądalność spada.

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Chcemy ustawy”

Kwestia mediów publicznych została poruszona podczas rozmowy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w Kanale Zero.

Mówiliśmy, że chcemy ustawy, która wreszcie spowoduje, że to będzie pluralistyczna publiczna telewizja, apolityczna. Taka ustawa została przygotowana. Projekt tej ustawy wszedł do prac rządu i teraz dalej rząd musi chcieć, żeby to poszło do przodu

— powiedziała.

Wszyscy wiedzą, że władze telewizji publicznej są na telefon z kancelarii premiera

— skontrował Sroczyński.

Nie chcę tutaj po nazwiskach dziennikarzy iść. Natomiast uważam, że tak jest i to jest bardzo źle. Mówiliśmy, że nie będziemy robić w Telewizji Publicznej jak za PiS, więc my jako Polska 2050 nie będziemy tego robić. Nie będziemy wywalać jednych, żeby postawić teraz innych politycznych funkcjonariuszy. Ma być ta ustawa

— odpowiedziała minister.

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TVP w likwidacji tubą propagandową

Ustawę trzeba pchnąć do przodu, natomiast mam też uczciwość i odwagę powiedzieć, że dziś TVP staje się znów tubą propagandową, nawet nie koalicji, a pewnych określonych w niej partii

— stwierdziła.

Pełczyńska-Nałęcz powiedziała również, że: „Centrum Polska to przedłużenie Koalicji Obywatelskiej”

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xyz/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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