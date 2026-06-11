W zeszłym miesiącu do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35, na które kontrakt podpisał w czasach rządów PiS ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Były szef resortu obrony na tamtą uroczystość nie został jednak zaproszony przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, który sam brylował wówczas w ciemnych okularach niczym Tom Cruise w kultowego filmu „Top Gun” - wrzucił nawet do sieci filmik z sobą w roli głównej i głównym motywem muzycznym ze wspomnianego filmu. Teraz okazuje się, że Mariusz Błaszczak będzie obecny na innej uroczystości dotyczącej tych myśliwców, a mianowicie przyjęcia ich na stan Sił Powietrznych RP. Były szef MON podziękował za zaproszenie na tę uroczystość… prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Kontrakt na zakup 32 wielozadaniowych samolotów F-35 w styczniu 2020 roku w Dęblinie podpisał ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Warto zaznaczyć, że wówczas działanie to było krytykowane przez polityków opozycji, a obecnych członków koalicji Donalda Tuska. Tymczasem w zeszłym miesiącu pierwsze trzy samoloty, zakupione przez Polskę na podstawie tego kontraktu, trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Mimo to podczas ich odbioru na płycie lotniska brylował obecny szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, na uroczystość nie był natomiast zaproszony były szef MON Mariusz Błaszczak. Po całym wydarzeniu wicepremier i szef MON zamieścił w sieci kuriozalne nagranie, na którym wszystko wskazuje na to, iż próbował pozować na… Toma Cruise’a z kultowego filmu „Top Gun”. Na nagraniu widoczne były przylatujące samoloty, Władysław Kosiniak-Kamysz w okularach przeciwsłonecznych, a w tle przygrywał główny motyw muzyczny z filmu „Top Gun”. Ta sytuacja wywołała rozbawienie komentarów w sieci.
Tom Cruise z Temu
— żartowała wówczas Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka.
Tym razem Błaszczak jest zaproszony
Teraz okazuje się, że Mariusz Błaszczak będzie obecny na innej uroczystości dotyczącej F-35, a konkretnie jutrzejszym wydarzeniu związanym z przyjęciem tych samolotów na stan Sił Powietrznych RP. Istnieją jednak rozbieżne wersje, kto zaprosił byłego szefa MON na to wydarzenie - sam Błaszczak dziękuje za to prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu, ale już Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News podawał, że to on jest jedynym organizatorem tego wydarzenia i to on zdecydował o zaproszeniu Błaszczaka.
Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie na jutrzejszą uroczystość przyjęcia F-35 na stan Sił Powietrznych RP. To niezwykle ważny dzień, nie tylko dla Sił Zbrojnych, ale także dla całej Polski. Zyskujemy jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych na świecie, które znacząco zwiększą nasze zdolności obronne i bezpieczeństwo państwa
— napisał na X Mariusz Błaszczak.
To dzięki decyzjom podjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości F-35 trafiają do Polski. Kontrakt na zakup tych maszyn został podpisany w 2020 roku i był elementem konsekwentnie realizowanej strategii wzmacniania polskiej armii
— zaznaczył.
Dziś rządzący próbują przedstawiać ten sukces jako własne osiągnięcie, choć gdy byli jeszcze w opozycji, nie brakowało głosów krytyki wobec tego kontraktu. F-35 to nie „megalomania” jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.. F-35 to nie „propaganda” jak mówił Cezary Tomczyk.. F-35 to nie „pietruszka na targu” jak mówił Tomasz Siemoniak. F-35 to bezpieczeństwo i nadszedł najwyższy czas, żeby rządzący przeprosili za tamte słowa i przyznali się do błędu. Będzie do tego okazja podczas jutrzejszej uroczystości w Łasku. Bezpieczna Polska wymaga dalekowzrocznych decyzji. F-35 są tego najlepszym przykładem
— podkreślił.
Inna wersja Kosiniaka-Kamysza
Tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News zapewnił, iż to on zaprosił Błaszczaka na jutrzejszą uroczystość.
Zaproszony jest oczywiście prezydent Rzeczpospolitej. Organizatorem tego jestem ja, nie kto inny, nie jest Kancelaria Prezydenta. Zaproszeni są byli prezydenci (…). Jest minister Błaszczak zaproszony
— poinformował szef MON.
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tkwl/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762378-tom-cruise-z-temu-go-zignorowal-inaczej-zrobil-prezydent
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