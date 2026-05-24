Komediowe nagranie z szefem MON. Posłanki żartują z Kosiniaka-Kamysza: "Tom Cruise z Temu"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@KosiniakKamysz/TIkTok/@wkosiniakkamysz
W Polsce są już pierwsze samoloty bojowe F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz najwyraźniej zapomniał, co mówił w kwietniu 2020 r. Tymczasem ten sam polityk, dziś wicepremier, w okularach przeciwsłonecznych kreuje się na Mavericka i ocenia przybycie „Husarzy” jako „wielki moment”. Posłanki kpią z ministra obrony narodowej. „Tom Cruise z Temu” - skwitowała Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą „Husarz”. 22 maja do bazy lotniczej w Łasku dotarły pierwsze trzy samoloty dla polskich Sił Powietrznych.

Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska

— ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że to symbol współpracy transatlantyckiej, w której Polska jest „absolutnym liderem”. Z tej okazji szef MON zamieścił też specjalne nagranie na TikToku. Wygląda na nim jak Maverick, grany przez Toma Cruise’a, z kultowego filmu „Top Gun”. Niestety… nie wywołało to oczekiwanej reakcji. Internet kipi, ale nie z podziwu, tylko ze śmiechu.

Ja: mamo, możemy mieć Top Gun? Mama: mamy Top Gun w domu. Top Gun w domu:

— napisała wymownie na platformie X Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, załączając do swojego wpisu nagranie Kosiniaka-Kamysza.

Do jej wpisu nawiązała Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.

— podkreśliła eurodeputowana.

Przypomnijmy, w kwietniu 2020 r. zakup F-35 był dla Władysława Kosiniaka-Kamysza „wyrazem megalomanii” i decyzją, którą należy odłożyć.

By znaleźć środki na pomoc dla polskich pracodawców i pracowników, należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35 

— mówił wówczas na antenie TVN24.

X/wPolityce/tt

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

