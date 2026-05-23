Pierwsze z zamówionych przez Polskę amerykańskich myśliwców F-35 dotarły już do naszego kraju. Kontrakt na zakup tych samolotów podpisał szef MON w czasach rządów PiS Mariusz Błaszczak, ale wczoraj na uroczystości ich odebrania brylował obecny szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W mediach społecznościowych zamieścił nawet nagranie, w którym… najpewniej stylizuje się na Mavericka (granego przez Toma Cruise’a) z kultowego filmu „Top Gun”!
Pierwsze 3 z 32 zamówionych przez Polskę samolotów F-35 dotarły wczoraj do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Na uroczystości ich odebrania obecny był m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk występował na miejscu w okularach przeciwsłonecznych i wrzucił na Tik Toka nagranie, w którym jasno… stylizuje się na Mavericka. Serii ujęć z Kosiniakiem-Kamyszem w roli głównej i samolotami towarzyszy doskonale znany motyw muzyczny z filmu „Top Gun”.
Czy wrzucone nagranie przez Kosiniaka-Kamysza pozwoliło na ocieplenie wizerunku obecnego szefa MON? Każdy indywidualnie może odpowiedzieć sobie na to pytanie. W każdym razie rozbawienia całą sytuacją nie ukrywała jedna z posłanek, Paulina Matysiak.
Ja: mamo, możemy mieć Top Gun? Mama: mamy Top Gun w domu. Top Gun w domu:
— napisała wymownie na platformie X Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, załączając do swojego wpisu nagranie Kosiniaka-Kamysza.
