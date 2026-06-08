Tak to się dziś robi! Po wykluczeniu wpierw sędziego Dariusza Łubowskiego, a później odsunięciu od sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry sędzi Joanny Grabowskiej, w drodze losowania został wyznaczony kolejny orzekający. To Tomasz Grochowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie. Takiego losowania Waldemar Żurek oczekiwał, bo sędzia Grochowicz swoimi wcześniejszymi wyrokami udowodnił, że go nie rozczaruje.
Sprawę Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobro minister Waldemar Żurek mocno wziął w swoje ręce. Blamaż, który przeżył w związku wyjazdem do USA byłego ministra sprawiedliwości na podstawie genewskiego paszportu mocno zaciążył na jego pozycji w koalicyjnym rządzie. Donald Tusk, który od trzech lat nie może doczekać się widoku opozycyjnego posła Ziobry za kratami, miał ponoć wpaść we wściekłość. Wszystko dlatego, że wbrew szumnym zapowiedziom Bodnar i Żurek nie postarali się o to, aby gnębiony i chory na nowotwór Ziobro, był ścigany międzynarodowym listem gończym. Mieli nawet kłopoty, żeby poprawnie złożyć wniosek o areszt tymczasowy.
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Takie to losowanie
Sędzia Joanna Grabowska, która miała rozpoznać wniosek „żurkowców” o ENA Zbigniewa Ziobry została 5 dni temu odsunięta od sprawy. Z treści wniosku o wyłączenie wynikało, że prokuratorom nie podobał się światopogląd sędzi Grabowskiej. Jak powiedział wówczas rzecznik prokuratury, prok. Przemysław Nowak Grabowska miała posiadać 102 akcje TV Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.
Teraz jest już po kłopocie i Żurek może spać spokojnie. Do sprawy ENA Ziobry wylosowany został sędzia Tomasz Grochowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie. To właśnie ten sędzia orzekł w 2022 r., że określenie „debil” nie zniesławia prezydenta RP Andrzeja Dudę - głowę państwa.
Z kolei w październiku 2024 roku sędzia Tomasz Grochowicz uniewinnił Martę Lempart, Klementynę Suchanow i Agnieszkę Czerederecką-Fabin od zarzutów związanych z organizowaniem agresywnych czarnych protestów w czasie pandemii 2020 r. W uzasadnieniu podważył jednocześnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Już w 2021 roku, nie dopatrzył się niczego niewłaściwego w agresywnych działaniach liderek „Strajku Kobiet” i odesłał do prokuratury akt oskarżenia.
Sędzia Grochowicz przewodniczył także składowi sędziowskiemu Sądu Okręowego w Warszawie, który odmówił aresztowania Ziobry, w celu doprowadzenia go na przesłuchanie przed nieleaglnie działającą komisją śledczą ds. Pegasusa.
Teraz pozostaje jeszcze wylosowanie sędziego, który ma zastąpić odsuniętą kilka dni temu przez „żurkowców” sędzię Annę Nowakowską, która miała zająć się zażaleniem obrońców byłego ministra sprawiedliwości na całość postępowania dotyczącego ENA.
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koal/PAP/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762173-zurek-moze-spac-spokojnie-wylosowano-sedziego-ws-ena-ziobry
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