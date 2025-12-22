Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 15 stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla posła PiS Zbigniewa Ziobry z uwagi na to, że neo-prokuratura nie przedstawiła sądowi całości materiału dowodowego. „To był błąd” - przyznał sam prokurator Piotr Woźniak. Ta kompromitacja neo-prokuratury wywołała lawinę komentarzy polityków PiS w sieci.
Kompromitacja resortu Żurka
Najpewniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekiwał, że dostarczy trochę radości elektoratowi obecnej koalicji rządzącej, który domaga się zemsty na politykach PiS. Prawdopodobnie chodziło o to, by Polacy przy świątecznych stołach rozmawiali o tym, że sąd zdecydował o areszcie dla ministra Ziobry. Nic z tego, sąd odroczył posiedzenie z winy neo-prokuratury. Warto też przypomnieć, że niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Resort Waldemara Żurka skompromitował się też tym, że ofiary przestępstw od 1 stycznia nie będą otrzymywały pomocy przez to, że MS nie zdążył z rozstrzygnięciem konkursu z Funduszu Sprawiedliwości. Na te elementy zwracają uwagę politycy PiS komentujący całą sytuację w sieci.
Areszt dla ministra Ziobro miał być głównym daniem Żurka dla Tuska na Święta. Od kilku dni Żurek zalicza porażkę za porażką. Afera goni aferę. Aresztu dla Ziobry nie ma. Woźniak ukrył materiały przed sądem, które wskazywały na niewinność ministra. Kolejne potwierdzenie kryptodyktatury, na którą w zeszłym tygodniu wskazywał sędzia Dariusz Łubowski. A w międzyczasie Żurek sam wywołał prawdziwą aferę Funduszu Sprawiedliwości, bo od 1 stycznia pokrzywdzeni nie otrzymają pomocy. Naprawdę potężna kumulacja kompromitacji Żurka
— napisał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Kompromitacja nielegalnej prokuratury. Nie dostarczyli wszystkich dokumentów, więc rozpatrzenie sprawy Zbigniewa Ziobry zostało odroczone przez sąd do 15 stycznia. To jednocześnie daje szajce Tuska dodatkowy czas na mataczenie w tej sprawie!
— zaznaczył Marcin Romanowski, poseł PiS.
U Waldemara Żurka sukces goni sukces (a mówiąc serio – to naprawdę jest kompromitacja prokuratury…
— ocenił Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Plan Tuska legł w gruzach. W święta Polacy mieli mówić o areszcie Zbigniewa Ziobry, a będą mówić o kompromitacji Żurka: bez aresztu, ze zniesionym ENA wobec Marcina Romanowskiego. A do tego zostawiają ofiary bez pomocy, bo Żurek nie umiał zrobić konkursu na czas. PRZEGRYWY. Tylko Polski szkoda
— podkreślił Michał Woś, poseł PiS.
Miał być cyrk i szopka z zatrzymaniem na święta, a skończyło się na wykryciu przez sąd, że prokuratorski Gang Olsena chciał ukryć dokumenty
— napisał Waldemar Buda, europoseł PiS.
Czy Tusk napisał już tweeta?
— zapytał Jan Kanthak, poseł PiS.
„Kochany św. Mikołaju! Pod choinkę chciałbym dostać zgodę na zamknięcie za kratami tego wrednego kolegi Zbyszka. Cały rok byłem grzeczny i nie niszczyłem demokracji i praworządnosci. Donald”
— żartował z działań obecnej władzy Paweł Szrot, poseł PiS.
