„Pan minister przecież ma na swoim koncie wypowiedzi, że UPA to byli tacy ukraińscy żołnierze niezłomni” – powiedział Michał Wawer z Konfederacji, odnosząc się do słów wiceministra Andrzeja Szeptyckiego.
Szeptycki zasłynął skandaliczną wypowiedzią, w której porównał morderców z UPA do… Żołnierzy Niezłomnych. W programie na antenie „Kanału Zero” próbował tłumaczyć polityczną woltę premiera Donalda Tuska ws. skandalu z uhonorowaniem odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach ukraińskich nacjonalistów przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Pan premier powiedział, że on by zareagował inaczej. Natomiast myślę, że kluczowe jest, i to przebija z wypowiedzi zarówno pana premiera Tuska, jak i pana wicepremiera, że konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie służyć deeskalacji tego kryzysu. Bo ten kryzys, to wbijanie klina, o czym mówił pan Kosiniak-Kamysz, między Polskę i Ukrainę. W obecnej sytuacji międzynarodowej ani Polsce, ani Ukrainie nie służy i konkretne działania w tym kierunku zostały podjęte. Wczoraj do Polski przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Myślę, że rozmowy, które przeprowadził notabene i ze stroną rządową i z, o ile dobrze rozumiem, przedstawicielami kancelarii pana prezydenta, właśnie rozwiązaniu tej sytuacji mają służyć
— tłumaczył Szeptycki.
Odpowiedź polityka Konfederacji
Do słów Szeptyckiego odniósł się Michał Wawer z Konfederacji, który zwrócił uwagę na zmianę zdania przez wiceministra w rządzie Tuska.
Ja jestem zaskoczony nie tylko zmianą zdania przez pana premiera Tuska, choć mówię tu mniej, bo pewnie po prostu przebadali opinię publiczną i stwierdzili, że nawet wyborcy Platformy są przeciwnikami gloryfikowania UPA. Bardziej jestem zaskoczony zmianą stanowiska pana ministra. Pan minister przecież ma na swoim koncie wypowiedzi, że UPA to byli tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Jest pan dumny z tego, że jest przedstawicielem mniejszości ukraińskiej, a tutaj pan mówi, że honorowanie UPA to jest wbijanie klina między Polskę a Ukrainę. Muszę powiedzieć, że pan przede wszystkim przeszedł daleką ewolucję
— powiedział Wawer.
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Kanał Zero/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762050-szeptycki-jak-tusk-mowi-inaczej-o-zelenskim-daleka-ewolucja
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