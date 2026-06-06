Prokuratura w Olecku odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie znieważających prezydent Karola Nawrockiego wpisów członka władz Związku Ukraińców w Polsce. Eugeniusz Noga, który jest jednocześnie radcą prawnym powiatu w Gołdapi, pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał zamieszczać na Facebooku wpisy nazywające prezydenta RP „capem”. „W piśmie, które otrzymałem nie ma imienia i nazwiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku. Tą kwestią się prokuratura nie chce zajmować. To jest jeden wielki skandal, panie Żurek” - powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci radny Paweł Czyż.
Pod koniec sierpnia ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o 800+ dla obywateli Ukrainy. W jego ocenie to świadczenie nie należy się bezwarunkowo Ukraińcom. Zażądał od rządu korekty tych regulacji tak, by świadczeni otrzymywali tylko ci, którzy podejmują się w Polsce pracę i posyłają do szkół dzieci. Pomogło, rząd ustawę poprawił, a prezydent podpisał. Po prezydenckim wecie na głowę polskiego państwa wylał się jednak hejt. Okazuje się, że uczestniczył w nim m.in. Eugeniusz Noga, członek władz Związku Ukraińców w Polsce i radca prawny powiatu w Gołdapi. Jego wpisy w mediach społecznościowych z dnia, kiedy prezydent ogłosił weto podpadają pod Kodeks karny, jako znieważenie głowy państwa. To kolejny przykład pokazujący arogancję przedstawicieli środowisk ukraińskich w Polsce.
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Skandaliczne wpisy
25 sierpnia 2025 r. Noga - komentując wypowiedź Pana Ministra Zbigniewa Boguckiego i ilustrując swój komentarz podanym dalej postem z wizerunkiem ministra Pawła Szefernakera oraz ministra Zbigniewa Boguckiego - pisze: „Nie ma się co bać tylko wysłać oszołomów na Kreml. To putinowska swołocz”.
Zaś w dniu 26 sierpnia br. pan Noga w swoim komentarzu przekonuje, że: „Capy wyleniałe zagnieździły się w pałacu. Antyukraińska postawa prezydenta to jedna z najsilniejszych emocji, którymi kieruje się w polityce i tak będzie przez najbliższe dwa lata (…)”.
To tylko niektóre z nich i na próżno ich szukać teraz na profilu FB Nogi, ostatnie pochodzą obecnie z 2023 r.
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To musi się skończyć
Sprawa wpisów członka Komisji Rewizyjnej Związku Ukraińców w Polsce Eugeniusza Nogi trafiła wpierw na posiedzenie Rady Powiatu Gołdapi, a później do prokuratury. Prokuratura Rejonowa w Olecku odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia.
Chciałbym państwu przytoczyć niestety fragment wypowiedzi urzędnika starostwa powiatowego, publicznej, opublikowanej, która mnie szczerze mówiąc zszokowała. Cytuję: „Dzisiejsze weta prezydenta to klasyczny przykład szowinizmu, populizmu i na dokładkę alkoholizmu”. Takim komentarzem publicznym popisał się urzędnik, pracownik naszego starostwa. Ja sobie wypraszam jako radny tego typu uskutecznianie opinii pod adresem głowy naszego państwa
— powiedział w marcu tego roku radny Paweł Czyż z Gołdapi.
Na przedstawionym nagraniu pokazał także pismo z prokuratury z odmową wszczęcia dochodzenia.
W związku z tym Prokuratura Rejonowa w Olecku przedstawiła pismo, zawiadamiając mnie, iż postanowieniem prokuratora - tutaj bez daty - odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie znieważenia na portalu społecznościowym Facebook głowy naszego państwa
— powiedział na nagraniu dołączonym do wpisu na X radny Paweł Czyż.
Co to, proszę państwa, oznacza? Szybko ścigano emerytkę z Torunia, która wyraziła swoje opinie na temat Jerzego Owsiaka. Jeżeli dochodzi do tego, iż urzędnik wysokiego szczebla ze starostwa powiatowego w Gołdapi znieważa pana prezydenta naszego kraju, twierdząc, iż jego weta mają związek z rzekomym alkoholizmem, to tą kwestią się prokuratura nie chce zajmować. To jest jeden wielki skandal. Ja uważam w związku z tym, iż kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Olecku, które w ciągu trzech tygodni zakopało tą sprawę pod dywan, powinno podać się do dymisji. Tu muszą nastąpić zmiany
— zaznaczył.
Panie ministrze Żurek to nie może być tak, dowolne rzeczy pisze się o głowie polskiego państwa, ponieważ naraża to nasz kraj na szwank i śmieszność na arenie międzynarodowej. Oczekuję, iż ta sprawa zostanie ponownie podjęta i zawiadomię Kancelarię Prezydenta naszego kraju o tym skandalu. To musi się skończyć. Musi się skończyć ten hejt
— podkreślił.
W piśmie, które otrzymałem nie ma imienia i nazwiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku, który podjął tę decyzję, jest podpisany referendarz. Czy w związku z tym pan prokurator, który podjął tę skandaliczną decyzję wstydzi się podać swojego imienia i nazwiska i dlaczego w tym piśmie nie mamy daty, w którym odmówiono wszczęcia postępowania śledztwa w sprawie znieważenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bierzcie odpowiedzialność państwo z prokuratury za swoje działania i za swoje zaniechania
— powiedział.
koal
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762031-ukrainiec-zniewazal-prezydenta-nawrockiego-pelni-wazna-funkcje
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