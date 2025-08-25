Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał pięć kolejnych ustaw, natomiast trzy zawetował. Prezydent zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, a także - ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. „Tak jak mówiłem: „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej” - mówił, uzasadniając swoje decyzje. Karol Nawrocki zapowiedział też własny projekt ustawy.
Ustawy, na których podpisanie się nie zdecydowałem, to przede wszystkim ustawa o Krajowym Kodeksie Skarbowym. Jest w niej bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne, ale nie zgodzę się, by w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa skarbowe
— powiedział.
Weto wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Prezydent Nawrocki dokładnie tłumaczył również, dlaczego nie zdecydował się na podpisanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Szanowni państwo, 3,5 roku temu, po okrutnym, barbarzyńskim ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wybuchła wojna, która wpłynęła nie tylko na losy i pewne geopolityczne zmiany w architekturze bezpieczeństwa i naszego regionu świata, Europy, ale generalnie na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. Polacy po jej wybuchu po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy narodem wielkiej solidarności, narodem otwartych serc. Ponad podziałami politycznymi. Z jednej strony prezydent Polski pan Andrzej Duda, z drugiej strony obywatele, obywatelki państwa polskiego, z drugiej strony prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wielu polityków, niezależnie od emocji politycznych, gotowi byli przede wszystkim pomagać uchodźcom z Ukrainy. Polska była pierwszym państwem, która które podnosiło także po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę właśnie tę kwestię w świecie dyplomatycznym. Przeszliśmy jako wspólnota narodowa wielki test solidarności i otwartości na naszych sąsiadów, proponując także rozwiązania prawne w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, które pozwoliły wielu uchodźcom z Ukrainy funkcjonować w dzisiejszym systemie społeczno-ekonomicznym. Były to wówczas rozwiązania doraźne, pokazujące, że jesteśmy gotowi do przyjęcia blisko miliona uchodźców z Ukrainy
— wskazał.
Interesem Polski jest militarne, wojskowe, zasadnicze wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją. Zagrożeniem dla współczesnego świata jest Federacja Rosyjska i Władimir Putin. To Federacja Rosyjska jest sprawcą, a Ukraina ofiarą tej wojny. Natomiast w ciągu trzech i pół roku sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła i prawo zaproponowane w tamtym czasie, dzisiaj powinno zostać skorygowane
— podkreślał Karol Nawrocki.
Jestem przekonany i byłem przekonany W czasie całej kampanii wyborczej i śledząc także sygnały polskiego rządu z początku roku 2025, że wszystkie większe środowiska polityczne w Polsce, a także mój główny kontrkandydat w wyścigu prezydenckim, pan Rafał Trzaskowski i że wszystkie środowiska deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć się tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy podejmują się w Polsce obowiązku pracy. Tak się jednak nie stało, ponieważ ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która trafiła na moje biurko, nie zawiera tej korekty
— dodał.
A ja swojego zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania i uważam, że 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia
— podkreślił.
Ochrona zdrowia
Jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną preferencję względem Polaków i to, że przynależy ona Ukraińcom niezależnie od tego, czy pracują i opłacają składkę zdrowotną. I to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego, we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. I na to również nie ma mojej zgody
— mówił prezydent.
Tak jak mówiłem: „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy i to jest dla mnie rzecz zasadnicza.
— podkreślił.
Dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie, jednocześnie proponując swój projekt ustawy i zachęcając dzisiaj rząd i wszystkie środowiska polityczne w polskim parlamencie do ciężkiej pracy przez najbliższe dwa tygodnie nad nowym kształtem tej ustawy. Moi współpracownicy są, drodzy państwo, gotowi do ciężkiej pracy w najbliższych dniach, nawet przez 24 godziny, jeśli jest taka konieczność. Bowiem nie ma dla takiego kształtu ustawy mojej zgody
— zaznaczył Nawrocki.
Stop banderyzmowi!
Prezydent zwrócił uwagę, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera także zapis dotyczący nadawania polskiego obywatelstwa, który dotyczy nie tylko Ukraińców, ale także przyjeżdżających do Polski obcokrajowców z innych regionów świata.
Polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem, ale ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej. Nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia. Więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa, a jest to prerogatywa prezydencka, powinien zostać wydłużony z trzech do dziesięciu lat. I taka propozycja w tym projekcie ustawy się znajdzie. Znajdzie się także propozycja, szanowni państwo, podwyższenia kary za nielegalne przekraczanie granicy polskiej. To powinno być 5 lat. Musimy zaostrzyć te kary w obliczu tego, co dzieje się na wschodniej i zachodniej polskiej granicy
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Jest też pewien, drodzy państwo, komponent w tym projekcie ustawy, który dla nas, dla Polaków jest bardzo ważny, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło „Stop Banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA
— wskazała głowa państwa.
Te wszystkie rozwiązania są w interesie zarówno polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, na fundamencie prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie. Jestem przekonany, szanowni państwo, że moim ministrom i większości parlamentarnej uda się stworzyć takie prawo, które znajdzie swoje odbicie także w deklaracjach składanych przez wszystkie środowiska polityczne. To w końcu sprawa także tych uczciwych, pracowitych obywateli, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Którzy żyją w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, wykonują wszystkie swoje obowiązki, ciężko pracują, żeby razem z Polakami utrzymywać nasz system zdrowia, system świadczeń społecznych, a są traktowani na równi z tymi, którzy takiego wysiłku, a przyjechali razem z nimi z Ukrainy, nie podejmują
— mówił prezydent.
Są to więc rozwiązania sprawiedliwe, odpowiadające na emocje społeczne, ale także rozwiązania, które są kompatybilne ze składanymi przeze mnie obietnicami w czasie kampanii wyborczej. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Liczę, że wspólnie z panem premierem i środowiskami w polskim parlamencie wypracujemy rozwiązania sprawiedliwe, ważne dla Polski, dla Polaków, dla naszych ukraińskich gości, dla naszych relacji z Ukrainą. Bardzo państwu dziękuję
— podsumował Nawrocki.
Ustawy podpisane przez prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki przekazał dziś, że podpisał dwie kolejne ustawy nowelizacji Karty nauczyciela. Jedna likwiduje tzw. godziny czarnkowe od 1 września. Druga dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. To oznacza, że prezydent podpisał wszystkie nowelizacje dotyczące Karty nauczyciela, nad którymi w ostatnim czasie pracował parlament.
Jak przekazał Nawrocki, „mimo że są co do tych ustaw pewne uwagi”, to uznał, że „w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym, na tym poziomie detalicznych rozwiązań szczegółowych, warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do Karty nauczyciela były w dzisiejszym dniu podpisane i aby nasze dzieci mogły rozpocząć rok szkolny - zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji”.
Jak dodał, jedna z podpisanych przez niego ustaw daje całej większości parlamentarnej i prezydentowi czas na to, aby „pochylić się nad pewnymi szczegółowymi rozwiązaniami”.
Karol Nawrocki poinformował podpisał również nowelę Prawa bankowego umożliwiającą szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” oraz ustawę dot. przechowywania nawozów naturalnych. Jednocześnie zawetował przepisy obniżające kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym.
Pierwsza z ustaw to nowelizacja Prawa bankowego, wprowadzająca podstawę prawną w zakresie realizacji obowiązku uzyskiwania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” (związanych z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku).
Jak stwierdził podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezydent, daje ona możliwość spadkobiercom „sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat”.
Jest to jedna z ustaw z całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami
— zaznaczył Nawrocki.
Druga z podpisanych ustaw wydłuża terminy na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, do czego zobowiązane są gospodarstwa rolne, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Nawrocki wskazał, że wokół tej ustawy pojawiły się „pewne kontrowersje”, ale „nie przeważyły one szali po konsultacji ze środowiskami rolniczymi”.
Uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana
— dodał.
