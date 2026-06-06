„W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z jego ostatnimi decyzjami publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA)” - poinformowała Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji w serwisie X.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego.
Działania w PE
Działania polskich polityków ws. Zełenskiego podejmowane są także na poziomie Parlamentu Europejskiego. Wcześniej europoseł PiS Jacek Ozdoba poinformował w rozmowie z Wirtualną polską o wysłaniu list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy.
Teraz swoje ruchy zapowiedziała Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji.
W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z jego ostatnimi decyzjami publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA), formację odpowiedzialną za masowe zbrodnie ludobójstwa na ludności cywilnej dokonanej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej
— poinformowała.
Prezydent Zełenski otrzymał z rąk Parlamentu Europejskiego Europejski Order Zasługi w związku z „wyjątkowym wkładem w integrację europejską i wartości europejskie” oraz za „propagowanie i obronę wartości zapisanych w Traktatach”. Nie da się pogodzić wartości europejskich z gloryfikowaniem ludobójstwa i czystek etnicznych. Nie można budować tożsamości własnego państwa i społeczeństwa na tak potwornej zbrodni
— podkreśliła.
Prezydent Zełenski - jako odpowiedzialny za nadanie jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” - nie zasługuje na ten Order i powinien zostać go pozbawiony. Czekam na reakcję przewodniczącej Metsoli
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761999-zelenski-straci-tez-europejski-order-zaslugi-brylka-juz-dziala
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