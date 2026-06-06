Zełenski straci też Europejski Order Zasługi? Bryłka podjęła już działania!

  • Polityka
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Zełenski straci też Europejski Order Zasługi? / autor: EPA/SERGEY DOLZHENKO Dostawca: PAP/EPA.
Zełenski straci też Europejski Order Zasługi? / autor: EPA/SERGEY DOLZHENKO Dostawca: PAP/EPA.

W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z jego ostatnimi decyzjami publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA)” - poinformowała Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji w serwisie X.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego.

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Działania w PE 

Działania polskich polityków ws. Zełenskiego podejmowane są także na poziomie Parlamentu Europejskiego. Wcześniej europoseł PiS Jacek Ozdoba poinformował w rozmowie z Wirtualną polską o wysłaniu list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy.

Teraz swoje ruchy zapowiedziała Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji.

W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z jego ostatnimi decyzjami publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA), formację odpowiedzialną za masowe zbrodnie ludobójstwa na ludności cywilnej dokonanej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej

— poinformowała.

Prezydent Zełenski otrzymał z rąk Parlamentu Europejskiego Europejski Order Zasługi w związku z „wyjątkowym wkładem w integrację europejską i wartości europejskie” oraz za „propagowanie i obronę wartości zapisanych w Traktatach”. Nie da się pogodzić wartości europejskich z gloryfikowaniem ludobójstwa i czystek etnicznych. Nie można budować tożsamości własnego państwa i społeczeństwa na tak potwornej zbrodni

— podkreśliła.

Prezydent Zełenski - jako odpowiedzialny za nadanie jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” - nie zasługuje na ten Order i powinien zostać go pozbawiony. Czekam na reakcję przewodniczącej Metsoli

— dodała.

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Adrian Siwek/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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