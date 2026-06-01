Zełenski pozbawi Ukrainę wsparcia? Europoseł podjął kroki!

„Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy” - powiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba w rozmowie z Wirtualną Polską. Polityk chce takich retorsji dla Kijowa za to, że Wołodymyr Zełenski uhonorował zbrodniczą UPA.
Spór o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu stale eskaluje. Prezydent Ukrainy znalazł się w samym centrum haniebnego skandalu, który sam wywołał.
Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwa na Wołyniu.
Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki podjął kroki, które mają pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.
List do Metsoli
Europoseł Jacek Ozdoba postanowił pójść o krok dalej. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że zwróci się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.
Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy
— powiedział polityk.
„Pan będzie apelował do Brukseli, żeby zatrzymała wsparcie dla Ukrainy?”- dopytał redaktor Michał Wróblewski.
Ja, to jest moja indywidualna decyzja
— odpowiedział europoseł PiS.
„Kijów bierze na sztandary Banderę”
Nie ma miejsca przy stole dla ludzi gloryfikujących SS, Banderę, Hitlera, NKWD. Jeżeli Kijów bierze na sztandary Banderę to niech idzie dalej sam. Obrażanie sojuszników po latach wsparcia to przekroczenie granicy
— czytamy we wpisie Ozdoby na portalu X.
