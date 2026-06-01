Wideo

Zełenski pozbawi Ukrainę wsparcia? Europoseł podjął kroki!

  • Polityka
  • opublikowano:
Wizerunek Wołodymyra Zełenskiego na koszulce oraz wpis Jacka Ozdoby z portalu X / autor: Fratria/X-Jacek Ozdoba
Wizerunek Wołodymyra Zełenskiego na koszulce oraz wpis Jacka Ozdoby z portalu X / autor: Fratria/X-Jacek Ozdoba

Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy” - powiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba w rozmowie z Wirtualną Polską. Polityk chce takich retorsji dla Kijowa za to, że Wołodymyr Zełenski uhonorował zbrodniczą UPA.

Spór o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu stale eskaluje. Prezydent Ukrainy znalazł się w samym centrum haniebnego skandalu, który sam wywołał.

Czytaj także

Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwa na Wołyniu.

Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki podjął kroki, które mają pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

List do Metsoli

Europoseł Jacek Ozdoba postanowił pójść o krok dalej. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że zwróci się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy

— powiedział polityk.

Czytaj także

Pan będzie apelował do Brukseli, żeby zatrzymała wsparcie dla Ukrainy?”- dopytał redaktor Michał Wróblewski.

Ja, to jest moja indywidualna decyzja

— odpowiedział europoseł PiS.

Kijów bierze na sztandary Banderę”

Nie ma miejsca przy stole dla ludzi gloryfikujących SS, Banderę, Hitlera, NKWD. Jeżeli Kijów bierze na sztandary Banderę to niech idzie dalej sam. Obrażanie sojuszników po latach wsparcia to przekroczenie granicy

— czytamy we wpisie Ozdoby na portalu X.

Czytaj także

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych