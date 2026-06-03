Rząd Donalda Tuska zaproponował projekt, zakładający, by wszyscy płacący podatki Polacy dopłacali do emerytur artystów. Za ten pomysł spadła lawina krytyki ze strony polskiego społeczeństwa na rząd Donalda Tuska, szczególnie na minister kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski zadał Marcie Cienkowskiej bardzo niewygodne pytanie.
Z treści projektu wynika, że nie tylko najbardziej ubodzy artyści mogliby liczyć na dofinansowanie przez państwo emerytury, ale i ci, którzy zarabiają znacznie więcej niż pensja minimalna. Wynika to z jednego słowa w ustawie, które jednak ma ogromny sens, niczym dodanie zwrotu „lub czasopisma” w słynnym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 roku, co stanowiło sedno tzw. afery Rywina.
Tymczasem dziś Cienkowska była aktywna medialnie, wystąpiła na antenie Polsat News, gdzie m.in. tłumaczyła się z ogromnych pieniędzy, jakie jej firma otrzymała w przeszłości z zarządzanego przez Rafała Trzaskowskiego warszawskiego ratusza. Krzysztof Stanowski w swoim wpisie na X nawiązał do tej aktywności Cienkowskiej.
Dzień dobry Marto Cienkowska, widzę, że po kilku dniach milczenia wraca Pani do formy i aktywności medialnych
— stwierdził we wpisie na X Krzysztof Stanowski.
Kto zmienił treść ustawy?
Czy w takim razie może Pani powiedzieć, kto w 2025 roku zmienił treść proponowanej ustawy i dodał słowo „dwunastokrotność”, przez co osoby na minimalnej miałyby płacić składki artystom o przychodzie nawet do 12 000 złotych brutto miesięcznie?
— zapytał minister w rządzie Tuska założyciel Kanału Zero.
Ciekawe, czy minister Cienkowska zdecyduje się na odpowiedź na trudne pytanie dziennikarza?
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761732-pieniadze-dla-bogatych-artystow-stanowski-pyta-cienkowska
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