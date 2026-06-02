Po ujawnieniu, że firma Marty Cienkowskiej otrzymała ogromne fundusze na spacery dendrologiczne z urzędu Rafała Trzaskowskiego, minister kultury przekonuje, że była to „duża usługa”, a jej biznes przed wejściem do polityki „bardzo dobrze prosperował”.
Dziennikarz Kanału Zero Waldemar Stankiewicz przeanalizował zlecenia, jakie firma obecnej minister kultury Marty Cienkowskiej dostawała w przeszłości od podległego Rafałowi Trzaskowskiemu stołecznego Zarządu Zieleni.
Według dziennikarza, jej firma zarobiła dokładnie 1 670 000 zł w ciągu trzech lat. Na spacery dendrologiczne i zlecenie z 2022 roku pod tytułem „Kompleksowa realizacja projektu edukacji przyrodniczej w koronach miasta” BFF Consulting otrzymała 206 tys. zł.
„Oprowadzanie po przestrzeni leśnej”
Teraz na antenie Polsat News minister kultury Marta Cienkowska wyjaśniła, na czym polegają wspomniane spacery.
Co to są spacery dendrologiczne?
— zapytał prowadzący rozmowę Marcin Fijołek.
To jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej
— stwierdziła Marta Cienkowska.
Czyli spacer po lesie?
— dopytywał Marcin Fijołek.
Tak. Spacer, podczas którego przewodnik opowiada o tym, jakie to są drzewa, czym one się charakteryzują, kiedy wypuszczają liście
— odparła minister kultury.
Internauci pytają, jak to jest, że za taki spacer można dostać całkiem niezłe dofinansowanie z samorządu warszawskiego
— podkreślił prowadzący rozmowę.
Po pierwsze ja bym nie generalizowała tego, że tam były tylko i wyłącznie spacery. To była bardzo duża usługa, którą prowadziłam jako przedsiębiorca dla Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy i rzeczywiście przed swoim życiem politycznym prowadziłam bardzo dobrze prosperujący biznes, z którego zrezygnowałam dlatego, żeby wesprzeć Trzecią Drogę i żeby realizować kampanię Trzeciej Drogi i żeby wprowadzić zmianę w Polsce
— tłumaczyła Marta Cienkowska.
Czytaj także
X/Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761693-wziela-kase-od-trzaskowskiego-teraz-sie-tlumaczy-duza-usluga
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.