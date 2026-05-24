Służby wczoraj wtargnęły do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku po fałszywym zgłoszeniu o pożarze. Wylała się za to fala krytyki na obecną władze, tym bardziej, że w ostatnim czasie miała miejsce cała seria takich nieprawdziwych zawiadomień, ale rząd Donalda Tuska zaczął na to stanowczo reagować dopiero teraz. Wiceminister kultury z KO Maciej Wróbel w absurdalny sposób zaczął tłumaczyć akcję w domu rodzinnym prezydenta. Doczekał się celnej riposty ze strony historyka prof. Stanisława Żerki.
Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego reprezentujący KO, postanowił na platformie X odpowiedzieć na komentarz rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza o tym, że służby wyważyły drzwi i weszły do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym zgłoszeniu.
Panie Ministrze Rafale Leśkiewicz, operator numeru 112 nie ma informacji, że dany adres to mieszkanie prezydenta, ministra czy dziennikarza. Po prostu wysyła pomoc, o którą ktoś prosi
— napisał na platformie X Maciej Wróbel, Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego reprezentujący KO, najwyraźniej uważając, że państwo w tej sprawie zadziałało prawidłowo.
Riposta prof. Żerki
Historyk prof. Stanisław Żerko, bardzo aktywny na platformie X, wyjaśnił ministrowi Donalda Tuska, że w przypadku telefonu pod numer 112, zgłaszający jest wypytywany szczegółowo o okoliczności zgłoszenia, trudno zatem mówić o tym, że służby przyjeżdżając na miejsce nie mają zupełnie żadnej informacji o sprawie.
Proszę nie kłamać. Miałem niestety przypadki, kiedy musiałem zadzwonić pod 112. Zostałem szczegółowo przepytany, trwało to. To nie jest tak, że cyk - i jedzie pojazd
— zaznaczył prof. Stanisław Żerko, historyk.
