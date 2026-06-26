Afera związana z działalnością lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka i istnieniem w Szpitalu Południowym „saloniku VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin wywołała powszechne oburzenie w Polsce. Niemal codziennie dziennikarze ujawniają kolejne wątki sprawy. Już nawet dziennikarz „Newsweeka” Jacek Gądek nie wytrzymał i mocno skrytykował w tej sprawie KO oraz cały rząd Donalda Tuska.
Koalicja Obywatelska przeżywa potężny kryzys wizerunkowy związany z aferą w Szpitalu Południowym, który podlega prezydentowi Warszawy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu. Zarówno do niego, jak i do szefa warszawskich struktur KO Marcina Kierwińskiego, już w zeszłym roku docierały sygnały od lekarzy o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale obydwaj politycy nic z tym nie zrobili. Dzięki temu m.in. lekarz i radny KO z Ursusa Dawid Kacprzyk mógł w wieku 28-lat i bez specjalizacji zarobić aż 1,6 mliona złotych, pracując jak koordynatror SOR w Szpitalu Południowym.
Skala partactwa Koalicji Obywatelskiej i całego rządu w służbie zdrowia jest niebywała. Dwie ministry. Pierwsza z łapanki - niby coś chciała zrobić, ale nie potrafiła. Druga - osobisty pomysł premiera Donalda Tuska, nie istnieje. Z „konkretów KO” w służbie zdrowia rząd nic nie dowiózł (na stronie www sama KO się do tego przyznaje). Dziura w NFZ, odwoływane badania. A w Warszawie w super nowoczesnym szpitalu partyjny banan bez specjalizacji kosił 1,5 mln zł w rok, stworzono salonik VIP (to władze Warszawy przyznały w oświadczeniu)
— punktował KO w całej sprawie na X Jacek Gądek, dziennikarz „Newsweeka”.
Ochrona zdrowia to od lat - wedle deklaracji wyborców - powinna być najważniejsza sprawa dla władzy. A jest ostatnia. Kto ma pieniądze albo dojścia - ma szansę się ekspresowo leczyć. Kto nie ma - ma szansę zamilknąć na cmentarzu
— dodał.
„Odklejenie”
W innym swoim wpisie Gądek krótko, ale bardzo znamiennie odniósł się do wypowiedzi mec. Jacka Dubois, obrońcy lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, który w przeszłości bronił m.in. prominentnych polityków KO - Romana Giertycha, Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska.
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto kiedyś szybciej nie przeszedł przez jakąś sprawę w opiece zdrowotnej
— wypalił Jacek Dubois na antenie TVP Info w likwidacji.
Odklejenie
— krótko skomentował powyższa wypowiedź Jacek Gądek.
Jak widać, rząd Donalda Tuska powoli zaczyna irytować swoją działalnością nawet dziennikarz mediów, które powszechnie słyną raczej jako przychylne dla obecnej władzy.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763515-nawet-dziennikarz-newsweeka-ma-dosc-tak-punktuje-rzad-tuska
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