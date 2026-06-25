Ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, Piotr Szenk, przekonywał, że młody lekarz Dawid Kacprzyk „nigdy nie był szefem SOR(…) był bardziej brygadzistą niż koordynatorem”. Tymczasem jeszcze na początku tego roku był gościem TVP w likwidacji, gdzie przedstawiono go właśnie jako koordynatora SOR.
O niektórych celebrytach zwykło się mówić „znani z tego, że są znani”. Niespełna trzydziestoletni lekarz milioner, Dawid Kacprzyk, to postać znana z tego, że nikt go nie zna, jak również - że nie był tym, kim był, zanim po skandalu został zwolniony ze Szpitala Południowego.
Dawid Kacprzyk nigdy nie był szefem SOR-u. Szefem SOR-u tutaj od wielu lat jest Adam Macech. To jest bardzo doświadczony chirurg, lekarz medycyny ratunkowej.(…) Dawid Kacprzyk pomagał w organizowaniu ludzi i pisaniu grafiku, był bardziej brygadzistą niż koordynatorem
— mówił wczoraj w rozmowie z TVN24 ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Piotr Szenk.
Jak się jednak okazuje, jeszcze na początku tego roku TVP w likwidacji była innego zdania.
A jednak koordynator!
Kacprzyk, tak w styczniu, jak i lutym 2026, ale zdarzało się również w zeszłym roku, był gościem w programie TVP3 „Dobrego dnia”. Tam przedstawiano go właśnie jako koordynatora SOR. Młodemu, „przedsiębiorczemu” lekarzowi prowadząca życzyła nawet „spokojnych dyżurów”.
Nagrania całych programów, gdzie Dawid Kacprzyk przedstawiony jest jako koordynator SOR, są wciąż dostępne m.in. na facebookowym profilu Szpitala Południowego
X/FB/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763481-jednak-koordynator-wycieklo-nagranie-z-kacprzykiem
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