Sprzeciw KRRiT ws. Kraskowskiego. "Szereg prowokacji"

„Działania organów państwa wobec redaktora Leszka Kraskowskiego wpisują się w szereg prowokacji przeciwko niezależnym dziennikarzom, redakcjom, nadawcom krytykującym politykę rządu Donalda Tuska. W ostatnim okresie służby, pod różnymi pretekstami, wkroczyły do kilku redakcji i mieszkań dziennikarzy, m.in. Telewizji wPolsce24 oraz Republiki” - czytamy w oświadczeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na portalu X.
Leszek Kraskowski to były dziennikarz śledczy m.in. „Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Super Expressu” i „Dziennika”. Obecnie swoje materiały publikuje na własnym portalu internetowym i kanale na platformie YouTube.
W ostatnim czasie krytykował ostro mecenasa Romana Giertycha w związku ze sprawą Polnordu, został na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zatrzymany i następnie aresztowany na 3 miesiące.
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„Zdecydowany sprzeciw wobec zatrzymania”
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała oświadczenie ws. aresztowania dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zatrzymania na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i aresztowania na trzy miesiące dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego
— czytamy we wpisie opublikowanym na portalu X.
Zarzuca się mu nielegalne posiadanie pistoletu gazowego oraz groźby pod adresem komendanta Policji w Piasecznie. Areszt należy uznać za środek drastyczny i zbyt dotkliwy, szczególnie w sytuacji, gdy policja nie zareagowała na zgłoszenie redaktora Leszka Kraskowskiego, któremu wcześniej nieznany mężczyzna groził nożem
— dodała KRRiT.
W oświadczeniu zwrócono uwagę na działalność, jaką zajmował się dziennikarz
Redaktor Leszek Kraskowski jest znanym dziennikarzem śledczym, autorem artykułów dotyczących afer gospodarczych. W ostatnim czasie ujawnił kulisy afery Polnordu i związki z nią polityka obecnej koalicji rządowej mecenasa Romana Giertycha
— przypomniano w komunikacie.
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„Drastyczne obniżenie standardów wolności słowa”
KRRiT przypomniała o wcześniejszych akcjach wymierzonych w prawicowe media.
Działania organów państwa wobec redaktora Leszka Kraskowskiego wpisują się w szereg prowokacji przeciwko niezależnym dziennikarzom, redakcjom, nadawcom krytykującym politykę rządu Donalda Tuska. W ostatnim okresie służby, pod różnymi pretekstami, wkroczyły do kilku redakcji i mieszkań dziennikarzy, m.in. Telewizji wPolsce24 oraz Republiki
— kontynuowano.
Wszystkie te działania władz wskazują na drastyczne obniżenie standardów wolności słowa oraz realizację polityki tzw. „efektu mrożącego” wobec redakcji krytykujących obecną koalicję rządową. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża głęboki niepokój z powodu licznych naruszeń w obszarze wolności słowa i apeluje do rządu premiera Donalda Tuska o wyjaśnienie ostatnich prowokacji wobec środowiska dziennikarskiego. Zapewnienie niezależnym dziennikarzom możliwości niezakłóconej niczym pracy jest fundamentem praworządnego i demokratycznego państwa
— zakonczyła KRRiT.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762357-sprzeciw-krrit-ws-kraskowskiego-szereg-prowokacji
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