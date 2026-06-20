Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej (Lubelskie) 36-letni obywatel Gruzji Elnur A. został w sobotę aresztowany. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
Dziś Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował wobec podejrzanego 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy
— poinformowała na portalu społecznościowym lubelska policja.
„Złożył częściowe wyjaśnienia”
Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Renata Borek powiedziała PAP, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie Elnura A., co jest uzasadnione obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, obawą matactwa i grożącą mu surową karą. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego więzienia.
Sąd uznał, że dotychczas zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym, choć krótkim, to dostatecznie uprawdopodabnia popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu
— zaznaczyła Borek.
Jak dodała, podejrzany także przed sądem nie przyznał się do winy.
Natomiast złożył częściowe wyjaśnienia, po raz pierwszy w tym postępowaniu
— powiedziała sędzia. Dopytywana o ich treść powiedziała, że ze względu na dobro tego postępowania nie mogą być one ujawnione.
„Nie przyznał się”
Elnur A., obywatel Gruzji, został doprowadzony do lubelskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej w piątek wieczorem. Prokurator przedstawił mu zarzut zabicia 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień
— informowała Prokuratura Krajowa na platformie X.
Elnura A. policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji mężczyzna raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy m.in., czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia.
Zabójstwo w Białej Podlaskiej
Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy i klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.
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Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych gen. Radosław Kujawa wyjaśniał, że służby ostrzegały Rosjanina o niebezpieczeństwie, ale on nie chciał ochrony, której udziela się na wniosek danej osoby.
Premier Donald Tusk podkreślał, że sprawa zabójstwa Rosjanina jest traktowana bardzo poważnie i dodał, że „istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy”. Zaznaczył, że byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce, gdyby potwierdziła się hipoteza, że zabójstwa dokonano na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał natomiast, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763127-podejrzany-o-morderstwo-polityczne-decyzja-ws-aresztu
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