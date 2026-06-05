Ta decyzja była z pewnością wyczekiwana przez wielu Polaków. Obywatel Ukrainy, zatrzymany wcześniej w sprawie wyłowienia suma z jeziorka na warszawskim Gocławiu, został deportowany! Cieszy się nawet redaktor Agnieszka Gozdyra z Polsat News.
Wyłowili suma z warszawskiego jeziora
Sprawę wyłowienia suma z jeziorka na warszawskim Gocławiu nagłośniono w mediach społecznościowych. Z filmów w nich zamieszczonych wynika, że dwóch mężczyzn na przełomie maja i czerwca wypłynęło na jeziorko rowerem wodnym, a jeden z nich wyłowił z niego suma. Ryba miała zostać zapakowana do bagażnika auta, bez dostępu do wody.
Ukrainiec deportowany!
Straż Graniczna poinformowała w dzisiejszym komunikacie, że mężczyzna, który we wtorek został zatrzymany w tej sprawie przez funkcjonariuszy stołecznej policji, został deportowany.
Łamanie prawa na terytorium Polski zakończyło pobyt 57-letniego ob. Ukrainy w naszym kraju
— napisano we wpisie w serwisie X, do którego załączono zdjęcie ukraińskiego „wędkarza” w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla porządku publicznego
— przekazała SG.
Przekazanie przez policjantów obywatela Ukrainy do placówki Straży Granicznej w Warszawie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji powrotowej nastąpiło w środę. Komendant placówki SG w Warszawie wydał 57-latkowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego wyjazdu. Orzeczono także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres pięciu lat.
Ze względu na charakter sprawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili mężczyznę do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie nastąpiło przymusowe wykonanie wydanej decyzji i przekazanie cudzoziemca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
— podała SG.
Chwali nawet red. Gozdyra!
Sprawa suma wywołała w sieci i opinii publicznej spore poruszenie, a wręcz i oburzenie. Decyzję o deportacji chwali nawet dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.
Pan został deportowany - ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen. Bardzo dobrze, proszę się zachowywać w kraju, który udziela gościny
— napisała w serwisie X.
Czyżby lekka zmiana u pani redaktor? Gozdyra przekonuje dalej, że nic takiego nie ma miejsca.
Odpowiadam wszystkim bardzo poruszonym moim wpisem: tak, cudzoziemcy, którzy nie przestrzegają polskiego prawa, powinni być deportowani. Polska jest bezpiecznym krajem do życia na tle innych i nie widzę powodu, by to się miało zmienić. Nie, nie zradykalizowałam się. Uważam tak od zawsze. Dziękuję za uwagę
— podkreśliła w kolejnym wpisie.
Tymczasem o przeróżnych „wyczynach” ukraińskich obywateli w Polsce jest ostatnio coraz głośniej i głośniej.
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olnk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/761994-nawet-gozdyra-sie-cieszy-ukrainiec-deportowany
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