Ukraiński influencer może więcej? Skandal nad Morskim Okiem

Ukraiński influencer wjechał swoim samochodem na teren rezerwatu przyrody przy Morskim Oku. Swoim „wyczynem” pochwalił się w mediach społecznościowych. Skandal wywołał burzę w sieci.
Ukraiński influencer Andriy Gavryliv (posiada 876 tys. obserwujących na Instagramie) zignorował panujące w Polsce przepisy i wjechał swoim samochodem pod Morskie Oko (na teren rezerwatu przyrody). Cały obszar (łącznie z jeziorem) jest objęty ścisłą ochroną ze względu na unikalną przyrodę i krajobraz.
Gavryliv postanowił „pochwalić” się swoim wyczynem i wstawił na swój profil na Instagramie zdjęcie.
„Wjazd tam samochodem był błędem”
Gdy wracał, został zatrzymany przez policję, która ukarała go mandatem w wysokości 100 złotych. Na konto Ukraińca trafiło również 8 punktów karnych.
Może w pewnym sensie to było wyjątkowe zdjęcie i warte tych 100 złotych, ale gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym przejść tę trasę pieszo. Teraz rozumiem, że wjazd tam samochodem był błędem i mógł kogoś urazić. Na pewno jeszcze tu wrócimy, ale już na pieszo. A teraz wracamy do domu, do Ukrainy
— czytamy we wpisie influencera na Ig.
Skandaliczne zachowanie jest szeroko komentowane w Internecie. Zaraz po tym influencer zmienił swój profil na prywatny.
