Ukraiński influencer może więcej? Skandal nad Morskim Okiem

Morskie Oko oraz wpis Pauli Poredy (screen z X) / autor: Wikimedia Commons/LMK3/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en/X-Paula Poreda (screen)
Ukraiński influencer wjechał swoim samochodem na teren rezerwatu przyrody przy Morskim Oku. Swoim „wyczynem” pochwalił się w mediach społecznościowych. Skandal wywołał burzę w sieci.

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv (posiada 876 tys. obserwujących na Instagramie) zignorował panujące w Polsce przepisy i wjechał swoim samochodem pod Morskie Oko (na teren rezerwatu przyrody). Cały obszar (łącznie z jeziorem) jest objęty ścisłą ochroną ze względu na unikalną przyrodę i krajobraz.

Gavryliv postanowił „pochwalić” się swoim wyczynem i wstawił na swój profil na Instagramie zdjęcie.

Wjazd tam samochodem był błędem”

Gdy wracał, został zatrzymany przez policję, która ukarała go mandatem w wysokości 100 złotych. Na konto Ukraińca trafiło również 8 punktów karnych.

Może w pewnym sensie to było wyjątkowe zdjęcie i warte tych 100 złotych, ale gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym przejść tę trasę pieszo. Teraz rozumiem, że wjazd tam samochodem był błędem i mógł kogoś urazić. Na pewno jeszcze tu wrócimy, ale już na pieszo. A teraz wracamy do domu, do Ukrainy

— czytamy we wpisie influencera na Ig.

Skandaliczne zachowanie jest szeroko komentowane w Internecie. Zaraz po tym influencer zmienił swój profil na prywatny.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

