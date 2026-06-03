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Odłowił gigantyczną rybę-ikonę z warszawskiego jeziorka! Ukrainiec w rękach policji

  • Kryminał
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu wyłowiono ogromnego suma, co wywołało falę oburzenia wśród mieszkańców stolicy. Słynna ryba - ikona akwenu – pływała tam od 20 lat i zniknęła po połowie, który odbył się pod koniec maja. Policja zatrzymała Ukraińca, który może być zamieszany w sprawę.

Od lat znany sum o długości ok. 183 cm zamieszkiwał jeziorko Balaton i był dobrze kojarzony przez spacerowiczów oraz wędkarzy. Choć czasem trafiał na haczyk, zawsze wracał do wody. Z czasem stał się lokalną legendą i symbolem akwenu.

Do złapania suma miało dojść 30 maja, czyli dzień przed zakończeniem okresu ochronnego gatunku. W sieci pojawiło się m.in. nagranie, które pokazuje dwóch mężczyzn pływających na wynajętym rowerku wodnym. Połów z tak owych na tym jeziorku jest zabroniony. Jeden z nich miał odłowić rybę. Pojawiło się również kolejne przerażające wideo przedstawiające mężczyzn pakujących suma do bagażnika. Jak zwracają uwagę internauci, ogromna ryba mogła konać nawet kilka godzin.

Obywatel Ukrainy zatrzymany

Jak przekazali funkcjonariusze policji z Pragi Południe, zatrzymali oni obywatela Ukrainy, który jak wynika z ustaleń, najprawdopodobniej ma bezpośredni związek z wyłowieniem suma z jeziorka na Gocławiu.

57-latek został ustalony i zatrzymany przez kryminalnych wczoraj, niedługo po uzyskaniu informacji medialnych na temat incydentu, do którego doszło kilka dni wcześniej. Aktualnie trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia

— czytamy w oficjalnym komunikacie policji podpisanym przez podinsp. Joannę Węgrzyniak.

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X/praga-poludnie.policja.gov.pl/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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