„Prawdopodobnym motywem sprawcy strzelaniny spod Hamburga był spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem” - poinformowała niemiecka policja. Sprawcą okazał się mężczyzna tureckiego pochodzenia.
Sześć osób zginęło, a kilka zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek w ośrodku młodzieżowym w mieście Stade pod Hamburgiem, na północy Niemiec. Domniemany napastnik został zatrzymany krótko po zdarzeniu.
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Zgodnie z informacjami policji domniemany sprawca ma 45 lat, pochodzi z okolic Hanoweru. Urodził się w Niemczech i ma tureckie korzenie.
Motywem zbrodni był prawdopodobnie spór o prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją trzymiesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie.
Wszystkie ofiary śmiertelne były związane z ośrodkiem nad młodzieżą - przekazała policja.
Służby wciąż ustalają szczegóły zbrodni, policja apeluje, by zgłaszały się osoby, które mają informacje na temat zdarzenia.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763816-masakra-w-niemczech-ujawniono-pochodzenie-etniczne-sprawcy
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