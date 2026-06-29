Masakra w Niemczech! Ujawniono pochodzenie etniczne sprawcy

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Masakra w Niemczech / autor: EPA/Fabian Hoefig Dostawca: PAP/EPA.
Masakra w Niemczech / autor: EPA/Fabian Hoefig Dostawca: PAP/EPA.

Prawdopodobnym motywem sprawcy strzelaniny spod Hamburga był spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem” - poinformowała niemiecka policja. Sprawcą okazał się mężczyzna tureckiego pochodzenia.

Sześć osób zginęło, a kilka zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek w ośrodku młodzieżowym w mieście Stade pod Hamburgiem, na północy Niemiec. Domniemany napastnik został zatrzymany krótko po zdarzeniu.

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Zgodnie z informacjami policji domniemany sprawca ma 45 lat, pochodzi z okolic Hanoweru. Urodził się w Niemczech i ma tureckie korzenie.

Motywem zbrodni był prawdopodobnie spór o prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją trzymiesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie.

Wszystkie ofiary śmiertelne były związane z ośrodkiem nad młodzieżą - przekazała policja.

Służby wciąż ustalają szczegóły zbrodni, policja apeluje, by zgłaszały się osoby, które mają informacje na temat zdarzenia.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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