Strzelanina pod Hamburgiem! Są ofiary śmiertelne

Dwie osoby zatrzymano w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w Stade na północy Niemiec - poinformowała policja, dodając, że zagrożenie minęło. Wskutek zdarzenia pięć osób zginęło, a kilka zostało rannych.
Wszyscy zabici to osoby dorosłe
— przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa.
Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych.
Strzelanina w placówce dla młodzieży!
Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży.
W centrum Stade pod Hamburgiem działają służby ratunkowe.
Motyw strzelaniny pozostaje niejasny.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763782-strzelanina-pod-hamburgiem-sa-ofiary-smiertelne
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