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Strzelanina pod Hamburgiem! Są ofiary śmiertelne

  • Świat
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Policja: pięciu zabitych w strzelaninie pod Hamburgiem / autor: Pixabay/oberaichwald
Policja: pięciu zabitych w strzelaninie pod Hamburgiem / autor: Pixabay/oberaichwald

Dwie osoby zatrzymano w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w Stade na północy Niemiec - poinformowała policja, dodając, że zagrożenie minęło. Wskutek zdarzenia pięć osób zginęło, a kilka zostało rannych.

Wszyscy zabici to osoby dorosłe

— przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa.

Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych.

Strzelanina w placówce dla młodzieży!

Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży.

W centrum Stade pod Hamburgiem działają służby ratunkowe.

Motyw strzelaniny pozostaje niejasny.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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