Niemcy nie są zadowoleni z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu - oświadczył ambasador Niemiec Miguel Berger. Odpowiedział tak na słowa wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni o tym, że decyzja ucieszy Niemców chcących przejąć kontrakty na odbudowę Ukrainy.
Decyzja Nawrockiego
Prezydent Nawrocki poinformował wczoraj, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. Jednocześnie podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
Do sprawy odniósł się wicemarszałek Sejmu. Jak ocenił, decyzja prezydenta RP najbardziej ucieszy Niemców, którzy - jego zdaniem - „przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy”.
Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska - nagle nic nie wypadnie
— napisał Hołownia w serwisie X.
Wizyta Zełenskiego w Gdańsku, o której wspomniał Hołownia, ma związek z organizowaną w dniach 25-26 czerwca konferencją o odbudowie Ukrainy (Ukraine Recovery Conference). Wydarzenie ma zgromadzić około 2 tys. uczestników z ponad 40 krajów, w tym szefów rządów i liderów instytucji finansowych. Głównym celem konferencji jest prezentacja polskiego potencjału technologicznego i nawiązanie relacji biznesowych kluczowych dla obronności oraz przyszłej odbudowy państwa ukraińskiego.
Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) - na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy wspólnemu patrzeniu w przyszłość
— ocenił wicemarszałek Sejmu. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy zaplanowana jest w środę w Gdańsku, w przededniu konferencji.
Choć Hołownia zaznaczył, że Zełenski popełnił błąd, nadając jednostce Sił Zbrojnych nazwę „Bohaterów UPA”, a krew Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy nie ma żadnej ceny, to stwierdził, że „decyzje o formie symbolicznego pomszczenia przyszłości, mają bardzo konkretne konsekwencje dla teraźniejszości i przyszłości”.
Czy logika »cios za cios« zawsze jest korzystna? Nie jest. Pisałem o tym: było tysiąc sposobów, by powiedzieć Ukraińcom, co czujemy. Zagrać twardo, asertywnie, wcale nie oznacza: walić z liścia. Bo walnięcie z liścia odbiera możliwość działania nie uderzonemu, ale sobie - drabina eskalacyjna na tym wszak się kończy
— dodał wicemarszałek.
„Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni”
Na wpis Hołowni zareagował ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger.
Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni. Potrzebujemy jedności we wsparciu Ukrainy
— podkreślił.
Zełenski odsyła order
W reakcji na decyzję Nawrockiego Zełenski odesłał Order Orła Białego prezydentowi RP.
Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski
— napisał w sobotę na portalach społecznościowych.
Prezydent Ukrainy opublikował także zdjęcia, z których wynika, że Order Orła Białego odesłał przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poszta, znanego w Polsce pod nazwą Nova Post. Zapewnił też, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. „Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa” – oświadczył Zełenski.
Ukraina pozostaje otwarta na wszelkie merytoryczne formaty współpracy z Polską, aby starać się nie dopuszczać do rozbieżnych interpretacji trudnych i bolesnych kart historii naszych narodów oraz zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku
— podkreślił.
Wcześniej w reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763148-ciekawy-wpis-holowni-szybko-zareagowal-ambasador-niemiec
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