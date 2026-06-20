Nocna kolizja dwóch pociągów towarowych w Monachium zakończyła się śmiercią jednej osoby. Po zderzeniu na moście kolejowym część składu wykoleiła się, a dwa wagony spadły wprost na ulicę znajdującą się kilka metrów niżej. Niemieckie jeszcze nie wiedzą, dlaczego doszło do zderzenia.
Nocne zderzenie podczas manewrów
Do wypadku doszło w sobotę w nocy, około godziny 1:40, w monachijskiej dzielnicy Milbertshofen. Jak przekazała policja, dwa pociągi towarowe wykonywały manewry na moście kolejowym przebiegającym nad ulicą Schleißheimer Straße.
W trakcie tych działań doszło do zderzenia składów. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pociągów wykoleił się.
Wagony zawisły między mostem a jezdnią
Najpoważniejsze skutki wywołało wykolejenie dwóch wagonów. Elementy składu spadły z wysokości około pięciu metrów na ulicę znajdującą się pod mostem.
Po katastrofie część konstrukcji znalazła się na jezdni, natomiast pozostałe fragmenty nadal opierały się o most kolejowy. W efekcie wagony utknęły pomiędzy ulicą a estakadą, co znacznie utrudniło akcję ratunkową i późniejsze prace techniczne.
Jedna ofiara śmiertelna
Monachijska policja potwierdziła, że w wyniku wypadku zginęła jedna osoba.
Na obecnym etapie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących ofiary. Nie wiadomo, kim była ani gdzie dokładnie znajdowała się w chwili zderzenia i wykolejenia pociągu.
Śledczy podkreślają, że ustalenie wszystkich okoliczności tragedii będzie wymagało dalszego postępowania.
Trwa usuwanie skutków katastrofy
Od sobotniego poranka na miejscu pracują ekipy techniczne odpowiedzialne za zabezpieczenie i usunięcie uszkodzonych wagonów.
Operacja jest wyjątkowo skomplikowana, ponieważ część wykolejonych elementów nadal spoczywa na konstrukcji mostu, a część znajduje się na ulicy. Policja nie potrafi jeszcze określić, jak długo potrwa akcja oraz kiedy możliwe będzie przywrócenie normalnego ruchu.
Nie wykluczono, że zamknięcia w rejonie miejsca zdarzenia będą obowiązywać nawet do niedzieli.
Przyczyna wypadku pozostaje nieznana
Śledczy nie ustalili jeszcze, co doprowadziło do nocnego zderzenia pociągów. Trwa gromadzenie materiału dowodowego oraz analiza przebiegu manewrów wykonywanych przez oba składy.
Nie oszacowano również skali strat. Na razie nie wiadomo, jakie koszty będą związane z uszkodzeniem infrastruktury kolejowej, wagonów oraz samej konstrukcji mostu.
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xc/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763133-pociag-runal-z-wiaduktu-wprost-na-ulice-jak-do-tego-doszlo
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