Administracja Trumpa po zabójstwie Henry'ego Nowaka: Upadek cywilizacji, Departament Stanu rzuca poważne oskarżenia

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/fungaifoto
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/fungaifoto

Morderstwo 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry’ego Nowaka wywołało ogólnoświatową debatę na temat procedur policyjnych w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się pytania, czy do tragedii nie przyczyniły się antyrasistowskie: wytyczne, procedury albo kultura organizacyjna. Poza Elonem Muskiem, który już jest uciszany, poważne oskarżenia rzuca Departament Stanu USA.

W ostatnich dniach miliarder Elon Musk wielokrotnie podejmował temat śmierci nastolatka w Southampton, pisząc m.in., że w brytyjskiej policji obowiązują reguły zmuszające funkcjonariuszy do „rasizmu przeciw Białym”.

Elon Musk powinien przestać się mieszać do tej sprawy: skomplikowanej, ale bolesnej dla rodziny

— stwierdził brytyjski minister sprawiedliwości David Lammy, cytowany przez Sky News.

Dodał, że morderstwo studenta było „przerażające”, a jako ojciec dwóch nastolatków rozumie ból rodziny Henry’ego Nowaka.

Rasistowski skandal w brytyjskiej policji

Z kolei brytyjski premier Keir Starmer, zapytany na konferencji prasowej o wpisy Muska, wśród których znalazło się stwierdzenie, że policja „tchórzliwie pokłoniła się” mordercy Nowaka, oświadczył, że miliarder po raz kolejny wtrącał się w brytyjską politykę, próbując wywołać podziały.

Nie tacy jesteśmy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jesteśmy rozsądnymi i tolerancyjnymi ludźmi. Kiedy mamy do czynienia z tak trudną sprawą jak ta, w której znalazł się Henry Nowak, reagujemy spokojnie, tak jak zrobiła to jego rodzina

— oświadczył Starmer.

„Podwójne standardy sprawiedliwości”

Ponadto na profilu X amerykańskiego Departamentu Stanu pojawiło się oskarżenie, że w Wielkiej Brytanii obowiązują podwójne standardy sprawiedliwości oraz „ideologiczne uwarunkowanie”, które wskazują na „cywilizacyjny schyłek”.

Ideologiczne uwarunkowania i podwójne standardy sprawiedliwości to rażące objawy upadku cywilizacyjnego. Należy je odrzucić w całym zachodnim świecie. W tym trudnym czasie Stany Zjednoczone składają kondolencje rodzinie Henry’ego Nowaka oraz mieszkańcom Wielkiej Brytanii

— podkreślił Departament Stanu USA.

Morderstwo Henry’ego Nowaka

Do zabójstwa Henry’ego Nowaka doszło w grudniu minionego roku. Sprawca, 23-letni sikh, ugodził studenta ceremonialnym nożem. Okłamał policję, że była to reakcja na rasistowskie obelgi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze skuli ofiarę w kajdanki. Henry Nowak kilkukrotnie mówił, że został zraniony nożem.

Nie wydaje mi się, chłopie

— odpowiedział jeden z funkcjonariuszy.

W maju sąd skazał zabójcę Vicruma Digwę na dożywocie. O ewentualne zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 21 latach.

Henry Nowak urodził się w Londynie. Dzieciństwo spędził w Grays, w hrabstwie Essex. Studiował finanse i księgowość na uniwersytecie w Southampton. Jego ojciec pochodzi z Polski. Polskie MSZ poinformowało PAP, że nastolatek posiadał podwójne obywatelstwo - brytyjskie i polskie.

W związku z tym faktem dla władz Wielkiej Brytanii jest on traktowany jako jej obywatel

— napisano w oświadczeniu.

Czytaj także

X/PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych