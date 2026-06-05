Morderstwo 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry’ego Nowaka wywołało ogólnoświatową debatę na temat procedur policyjnych w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się pytania, czy do tragedii nie przyczyniły się antyrasistowskie: wytyczne, procedury albo kultura organizacyjna. Poza Elonem Muskiem, który już jest uciszany, poważne oskarżenia rzuca Departament Stanu USA.
W ostatnich dniach miliarder Elon Musk wielokrotnie podejmował temat śmierci nastolatka w Southampton, pisząc m.in., że w brytyjskiej policji obowiązują reguły zmuszające funkcjonariuszy do „rasizmu przeciw Białym”.
Elon Musk powinien przestać się mieszać do tej sprawy: skomplikowanej, ale bolesnej dla rodziny
— stwierdził brytyjski minister sprawiedliwości David Lammy, cytowany przez Sky News.
Dodał, że morderstwo studenta było „przerażające”, a jako ojciec dwóch nastolatków rozumie ból rodziny Henry’ego Nowaka.
Rasistowski skandal w brytyjskiej policji
Z kolei brytyjski premier Keir Starmer, zapytany na konferencji prasowej o wpisy Muska, wśród których znalazło się stwierdzenie, że policja „tchórzliwie pokłoniła się” mordercy Nowaka, oświadczył, że miliarder po raz kolejny wtrącał się w brytyjską politykę, próbując wywołać podziały.
Nie tacy jesteśmy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jesteśmy rozsądnymi i tolerancyjnymi ludźmi. Kiedy mamy do czynienia z tak trudną sprawą jak ta, w której znalazł się Henry Nowak, reagujemy spokojnie, tak jak zrobiła to jego rodzina
— oświadczył Starmer.
„Podwójne standardy sprawiedliwości”
Ponadto na profilu X amerykańskiego Departamentu Stanu pojawiło się oskarżenie, że w Wielkiej Brytanii obowiązują podwójne standardy sprawiedliwości oraz „ideologiczne uwarunkowanie”, które wskazują na „cywilizacyjny schyłek”.
Ideologiczne uwarunkowania i podwójne standardy sprawiedliwości to rażące objawy upadku cywilizacyjnego. Należy je odrzucić w całym zachodnim świecie. W tym trudnym czasie Stany Zjednoczone składają kondolencje rodzinie Henry’ego Nowaka oraz mieszkańcom Wielkiej Brytanii
— podkreślił Departament Stanu USA.
Morderstwo Henry’ego Nowaka
Do zabójstwa Henry’ego Nowaka doszło w grudniu minionego roku. Sprawca, 23-letni sikh, ugodził studenta ceremonialnym nożem. Okłamał policję, że była to reakcja na rasistowskie obelgi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze skuli ofiarę w kajdanki. Henry Nowak kilkukrotnie mówił, że został zraniony nożem.
Nie wydaje mi się, chłopie
— odpowiedział jeden z funkcjonariuszy.
W maju sąd skazał zabójcę Vicruma Digwę na dożywocie. O ewentualne zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 21 latach.
Henry Nowak urodził się w Londynie. Dzieciństwo spędził w Grays, w hrabstwie Essex. Studiował finanse i księgowość na uniwersytecie w Southampton. Jego ojciec pochodzi z Polski. Polskie MSZ poinformowało PAP, że nastolatek posiadał podwójne obywatelstwo - brytyjskie i polskie.
W związku z tym faktem dla władz Wielkiej Brytanii jest on traktowany jako jej obywatel
— napisano w oświadczeniu.
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X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761978-administracja-trumpa-po-zabojstwie-polaka-upadek-cywilizacji
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