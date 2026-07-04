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Symboliczny gest trenera reprezentacji Egiptu po meczu z Australią! „Wolna Palestyna”

  • Sport
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Hossam Hassan / autor: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/X
Hossam Hassan / autor: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/X

Trener piłkarskiej reprezentacji Egiptu Hossam Hassan, po wygranym meczu z Australią w rzutach karnych i awansie do 1/8 finału mistrzostw świata, na boisku w Arlington pomachał palestyńską flagą, a zwycięstwo zadedykował obu narodom.

Moje serce i dusza są z nimi

— powiedział Egipcjanin w wywiadzie po meczu, który jego drużyna rozstrzygnęła w rzutach karnych 4-2.

Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce było 1:1.

„Wolna Palestyna”

Na nagraniu w internecie widać, jak szkoleniowiec spaceruje po końcowym gwizdku sędziego po boisku z flagą Palestyny, podczas gdy grupa kibiców na trybunach skanduje: „Wolna Palestyna, wolna Palestyna”.

Hassan nie jest znany jako osoba religijna ani powiązana z jakąkolwiek grupą polityczną. Jak powiedział, dedykuje sukces w piątkowym spotkaniu „dobrym i szlachetnym” narodom egipskiemu i palestyńskiemu.

Na razie FIFA nie zareagowała na jego zachowanie. Wcześniej starała się ograniczać wszelkie deklaracje polityczne na piłkarskich boiskach, m.in. podczas poprzedniego mundial w Katarze niektórym europejskim drużynom zabroniła noszenia opasek na znak poparcia dla kampanii „One Love”, międzynarodowej inicjatywy antydyskryminacyjnej.

Los Palestyńczyków w Gazie

Los ponad dwóch milionów Palestyńczyków w Strefie Gazy, w dużej mierze przesiedlonych i żyjących pośród ruin zniszczonych zabudowań, pozostaje niepewny wskutek wojny, która rozpoczęła się atakiem Hamasu na Izrael 7 października 2023. Izraelski odwet - według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy - pochłonął życie ponad 73 tysięcy Palestyńczyków. Wojna wywołała protesty pro-palestyńskie na całym świecie, a solidarność wyrażali również ludzie sportu.

Na początku tego roku Lamine Yamal machał palestyńską flagą podczas świętowania mistrzostwa Hiszpanii. Akt ten wywołał reakcję ministra obrony Izraela, który skrytykował nastoletnią gwiazdę Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, argumentując, że to „czyn podżegający do nienawiści”.

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PAP/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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