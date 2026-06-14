Gdzie zagra Robert Lewandowski? "Jest zdecydowanie na radarze"

Kilka dni temu gruchnęła wieść, że Lewandowski pojawił się w Chicago. Piłkarz miał udać się na rozmowy z przedstawicielami tamtejszego klubu Chicago Fire. Lewandowski na pewno jest na radarze drużyn MLS i myślę, że przejdzie po mundialu - powiedział PAP ponad 100-krotny reprezentant kadry USA Paul Caligiuri. Choć przyznał, że polski gwiazdor prawdopodobnie trafi do polskiego Chicago, zachęca go do wybrania Los Angeles Galaxy.
Redaktor naczelny portalu meczyki.pl informował przedwczoraj, że Robert Lewandowski udał się do USA.
Robert Lewandowski z wizytą w Chicago! Kapitan reprezentacji Polski leci ze swoim teamem na rozmowy z władzami Fire. Poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam „Lewy” ma jeszcze swoje wątpliwości
— pisał na portalu X Tomasz Włodarczyk.
„Zdecydowanie na radarze”
Caligiuri, legenda reprezentacji USA i były zawodnik Galaxy, przewiduje w rozmowie z PAP, że Lewandowski będzie jedną z gwiazd, które tegoroczny mundial przyciągnie do amerykańskiej ligi, śladami m.in. Lionela Messiego, Kaki, czy Davida Beckhama.
Lewandowski jest zdecydowanie na radarze. Chętnie byśmy go mieli. Nie wiem, może pójdzie do Chicago, gdzie mamy wielu Polaków. Ale chcielibyśmy cię mieć. Jeśli to słyszysz – przyjeżdżaj do Los Angeles. Ja grałem w Galaxy. Chciałbym mieć cię w Galaxy. Dawaj!
— mówił były pomocnik.
Lewandowski i Ronaldo w MLS?
Caligiuri przyznał, że Lewandowski jest „wielkim nazwiskiem”, ale dodał, że spodziewa się, że nie będzie jedynym, który przyjedzie do Stanów Zjednoczonych po mistrzostwach. Wśród innych nazwisk wymienia Cristiano Ronaldo.
Nigdy nie wiadomo, kto jeszcze może przyjść, bo kiedy spojrzymy na mistrzostwom świata w 1994 roku, po nich uruchomiliśmy Major League Soccer i uruchomiliśmy ją z wieloma gwiazdami z 1994 roku, takimi jak Carlos Valderrama i (Marco) Etcheverry, a także piłkarzami, którzy grali dla Meksyku itd., czy Lotharem Matthausem
— powiedział weteran soccera.
Ale, cóż, myślę, że na tych mistrzostwach świata mamy kilku wielkich graczy, którzy mieli wspaniałe kariery i mogliby przyczynić się do rozwoju i zwiększenia rozpoznawalności piłki nożnej, zwłaszcza w Major League Soccer
— dodał.
„Chciałbym go tu zobaczyć”
Podobnego zdania jest były napastnik kadry USA i New England Revolution Clint Mathis.
Na pewno mam nadzieję, że Lewandowski przyjedzie, bo chciałbym go zobaczyć w akcji. Fenomenalny piłkarz. Jeden z najlepszych rasowych snajperów, jaki kiedykolwiek się pojawił. Udowadniał to raz po raz, gdziekolwiek grał
— powiedział.
Z entuzjazmem o perspektywie polskiego gwiazdora w MLS wypowiadali się też kibice w Los Angeles.
Bardzo żałuję, że Polska się nie zakwalifikowała, bo chciałbym go tu zobaczyć
— powiedział Lawrence, mieszkaniec Los Angeles, po meczu USA-Paragwaj.
Ale jeśli mówią, że przyjdzie do MLS, na pewno wybrałbym się na jego mecz. Tylko na jego miejscu nie wybierałbym się do Chicago. To fajne miasto, ale tamtejsze zimy to tragedia
— skonkludował.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762647-gdzie-zagra-robert-lewandowski-jest-zdecydowanie-na-radarze
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