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Lewandowski spełnił nietypową obietnicę ze streama Łatwoganga!

  • Sport
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Podczas pobytu w Warszawie, Robert Lewandowski spełnił obietnicę złożoną Łatwogangowi i Bagiemu, która dotyczyła wspólnego wyjśnia na… kebab. Deklaracja padła podczas słynnego streama Łatwoganga.

Podczas słynnej charytatywnej transmisji Łatwoganga (Piotr Artur Hancke), Robert Lewandowski zadeklarował, że wybierze się z influencerami na kebab - z Łatwogangiem i Bagim (Mikołajem Bagińskim).

Jak coś polecicie, to pójdę zjeść

— deklarował Lewandowski.

Jest z nami również Robert”

Kilka tygodniu po legendarnym już streamie, Lewandowski wypełnił złożoną przez siebie obietnicę.

Ostatnio jak byłem na streamie u Piotrka, jak łączyliśmy się z Robertem, to umówiliśmy się, że wspólnie pójdziemy na kebaba. Więc jest Piotrek

— powiedział Bagi.

Jest z nami również Robert

— dodał Łatwogang.

Po czym do influencerów dołączył były napastnik FC Barcelony i panowie skonsumowali wspólnie orientalne danie.

Podczas pałaszowania, Lewandowski były wypytywany o różne rzeczy, choćby o klub, w którym będzie teraz grać. Nie padły jednak żadne konkrety w tej kwestii.

xyz/

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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