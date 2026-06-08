Podczas pobytu w Warszawie, Robert Lewandowski spełnił obietnicę złożoną Łatwogangowi i Bagiemu, która dotyczyła wspólnego wyjśnia na… kebab. Deklaracja padła podczas słynnego streama Łatwoganga.
Podczas słynnej charytatywnej transmisji Łatwoganga (Piotr Artur Hancke), Robert Lewandowski zadeklarował, że wybierze się z influencerami na kebab - z Łatwogangiem i Bagim (Mikołajem Bagińskim).
Jak coś polecicie, to pójdę zjeść
— deklarował Lewandowski.
„Jest z nami również Robert”
Kilka tygodniu po legendarnym już streamie, Lewandowski wypełnił złożoną przez siebie obietnicę.
Ostatnio jak byłem na streamie u Piotrka, jak łączyliśmy się z Robertem, to umówiliśmy się, że wspólnie pójdziemy na kebaba. Więc jest Piotrek
— powiedział Bagi.
Jest z nami również Robert
— dodał Łatwogang.
Po czym do influencerów dołączył były napastnik FC Barcelony i panowie skonsumowali wspólnie orientalne danie.
Podczas pałaszowania, Lewandowski były wypytywany o różne rzeczy, choćby o klub, w którym będzie teraz grać. Nie padły jednak żadne konkrety w tej kwestii.
xyz/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762201-lewandowski-spelnil-obietnice-ze-streama-latwoganga
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