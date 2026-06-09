Lewandowski nie trafi do tego klubu! Kluczowa zmiana prezesa

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autor: Fratria
autor: Fratria

Biznesmen Hakan Safi, który obiecał transfer m.in. Roberta Lewandowskiego, przegrał wybory na prezesa klubu piłkarskiego Fenerbahce Stambuł. Po ośmiu latach przerwy tę funkcję ponownie będzie sprawował Aziz Yildirim - poinformował 19-krotny mistrz Turcji. Nowy prezes już zapowiedział, że nie będzie chciał sprowadzić polskiego snajpera.

73-letni Yildirim, biznesmen z branży budowlanej, kierował już klubem w latach 1998–2018. Pokonał Safiego w wyniku głosowania członków klubu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w niedzielę w stambulskiej dzielnicy Kadikoy.

Wybory zostały ogłoszone po tym, jak o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy szef klubu Sadettin Saran. W czwartek sąd skazał go na 2,5 roku więzienia za podżeganie do nielegalnych zakładów bukmacherskich.

Safi kusił swoich zwolenników wizją pozyskania m.in. Lewandowskiego, a tureckie media prześcigały się w informacjach o tym, że Polak miał zaakceptować ofertę, w której proponowano mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon i zarobki na poziomie 10 a 15 mln euro rocznie.

Odejście Lewandowskiego z Barcelony

37-letni napastnik 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W edycji 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka.

Deklaracja nowego prezesa Fenerbahce

Nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi

— stwierdził nowy szef Fenerbahce, odpowiadając tak na pytanie o możliwość pozyskania Lewandowskiego w rozmowie z tureckim dziennikarzem Yagizem Sabuncuoglu.

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tkwl/PAP/sport.fakt.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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