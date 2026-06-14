Skradziono sprzęt reprezentacji Anglii przed mundialem

  • Sport
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/CHRIS TORRES
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Skradziono sprzęt treningowy piłkarskiej reprezentacji Anglii przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City” – poinformowała lokalna policja. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.

Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.

Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.

Czytaj także

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych