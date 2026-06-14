Skradziono sprzęt reprezentacji Anglii przed mundialem

„Skradziono sprzęt treningowy piłkarskiej reprezentacji Anglii przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City” – poinformowała lokalna policja. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.
Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.
Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762575-skradziono-sprzet-reprezentacji-anglii-przed-mundialem
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