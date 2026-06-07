Amerykanie zatrzymali gwiazdę tej reprezentacji przed mundialem

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/StockSnap/X/@Romain_Molina
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/StockSnap/X/@Romain_Molina

Aymen Hussein, największa gwiazda reprezentacji Iraku, został zatrzymany na siedem godzin przez amerykańskie służby po przylocie do Chicago. Według francuskiego dziennikarza Romaina Moliny władze USA nie podały żadnego wyjaśnienia dotyczącego przesłuchania. Pojawiły się jedynie sugestie, że mogło dojść do pomyłki w identyfikacji.

Jak poinformował francuski dziennikarz Romain Molina, „Aymen Hussein, piłkarz i największa gwiazda reprezentacji Iraku, został zatrzymany przez amerykańskie władze na siedem godzin w celu przesłuchania po przybyciu na lotnisko w Chicago”.

Stany Zjednoczone oczywiście nie podały żadnego wyjaśnienia – media wspominają jedynie o pomyłce w identyfikacji

— dodał i zwrócił uwagę na fakt, że „to właśnie Aymen, jeden z kapitanów reprezentacji Iraku, strzelił decydującą bramkę, która 40 lat później zapewniła jego krajowi awans do mistrzostw świata”.

Kiedy Irak zagra z Norwegią?

Mistrzostwa świata potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. 17 czerwca o godz. 00.00 Irak, będący w grupie I, zagra z Norwegią, która bierze udział w mundialu pierwszy raz od 1998 roku. W fazie grupowej zmierzy się także z Francją i Senegalem.

Rozegra także spotkanie towarzyskie z Wenezuelą.

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X/PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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