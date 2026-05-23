Piłkarska reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga musi poddać się samoizolacji w „bańce” przez 21 dni, aby uniknąć zakażenia wirusem ebola, jeśli chce wjechać do Stanów Zjednoczonych na mistrzostwa świata - poinformował Biały Dom.
Wyraziliśmy się jasno w rozmowie z Kongiem: muszą utrzymać integralność swojej „bańki” przez 21 dni, zanim będą mogli przyjechać do Houston 11 czerwca
— oświadczył w rozmowie ze stacją ESPN Andrew Giuliani, szef Białego Domu ds. mistrzostw świata.
Od piątku, 22 maja, drużyna z Afryki, która obecnie trenuje w Belgii, poddała się samoizolacji.
Jeśli inni przyjadą (aby dołączyć do drużyny), muszą mieć osobną „bańkę”. Jeśli przyjadą i u jednej z tych osób wystąpią objawy, cała drużyna będzie narażona na ryzyko niemożności udziału w tych mistrzostwach świata
— ostrzegł Giuliani.
Baza piłkarzy DRK
Podczas mundialu bazą piłkarzy DRK ma być Houston w Teksasie. Właśnie w tym mieście rozegrają 17 czerwca pierwszy mecz w grupie K z Portugalią, następnie z Kolumbią 23 czerwca w Guadalajarze w Meksyku, a na koniec z Uzbekistanem 27 czerwca w Atlancie.
Epidemia eboli wybuchła we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie odnotowano ok. 600 przypadków i ponad 130 zgonów. To skłoniło Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.
Ebola wywołuje wysoce zaraźliwą gorączkę krwotoczną. Wirus zabił w Afryce ponad 15 tys. osób w ciągu ostatnich 50 lat. Aby zaradzić tej nowej epidemii, Waszyngton zaostrzył kontrole sanitarne na swoich granicach i zakazał wjazdu cudzoziemcom, którzy w ciągu ostatnich 21 dni podróżowali do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy lub Sudanu Południowego.
Mundial, w którym po raz pierwszy weźmie udział 48 drużyn, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/760981-beda-oskarzenia-o-rasizm-bialy-dom-kontra-pilkarze-z-konga
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.