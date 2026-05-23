Będą oskarżenia o rasizm? Tego Biały Dom wymaga od piłkarzy z Konga

  • Sport
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Piłkarska reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga musi poddać się samoizolacji w „bańce” przez 21 dni, aby uniknąć zakażenia wirusem ebola, jeśli chce wjechać do Stanów Zjednoczonych na mistrzostwa świata - poinformował Biały Dom.

Wyraziliśmy się jasno w rozmowie z Kongiem: muszą utrzymać integralność swojej „bańki” przez 21 dni, zanim będą mogli przyjechać do Houston 11 czerwca

— oświadczył w rozmowie ze stacją ESPN Andrew Giuliani, szef Białego Domu ds. mistrzostw świata.

Od piątku, 22 maja, drużyna z Afryki, która obecnie trenuje w Belgii, poddała się samoizolacji.

Jeśli inni przyjadą (aby dołączyć do drużyny), muszą mieć osobną „bańkę”. Jeśli przyjadą i u jednej z tych osób wystąpią objawy, cała drużyna będzie narażona na ryzyko niemożności udziału w tych mistrzostwach świata

— ostrzegł Giuliani.

Baza piłkarzy DRK

Podczas mundialu bazą piłkarzy DRK ma być Houston w Teksasie. Właśnie w tym mieście rozegrają 17 czerwca pierwszy mecz w grupie K z Portugalią, następnie z Kolumbią 23 czerwca w Guadalajarze w Meksyku, a na koniec z Uzbekistanem 27 czerwca w Atlancie.

Epidemia eboli wybuchła we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie odnotowano ok. 600 przypadków i ponad 130 zgonów. To skłoniło Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Ebola wywołuje wysoce zaraźliwą gorączkę krwotoczną. Wirus zabił w Afryce ponad 15 tys. osób w ciągu ostatnich 50 lat. Aby zaradzić tej nowej epidemii, Waszyngton zaostrzył kontrole sanitarne na swoich granicach i zakazał wjazdu cudzoziemcom, którzy w ciągu ostatnich 21 dni podróżowali do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy lub Sudanu Południowego.

Mundial, w którym po raz pierwszy weźmie udział 48 drużyn, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych