Doniesienia o tym, że rząd Donalda Tuska miał przekazać Ukraińcom bardzo drogie i deficytowe pociski do systemu Patriot zszokowały i rozwścieczyły Polaków. Przedstawiciele rządu Tuska zareagowali panicznie na te niekorzystne dla nich doniesienia, ale co znamienne, nie zdementowali ich, zamiast tego rozpoczęli kuriozalny atak polityczny na poprzedników. Tymczasem doniesienia ukraińskich mediów zdają się wskazywać, że rząd Tuska dokonał niekorzystnego dla Polski przekazania z inicjatywy Niemców!
Mec. Bartosz Lewandowski zadał rzecznikowi rządu Adamowi Szłapce trudne pytania dotyczące informacji o tym, że Polska miała przekazać Ukraińcom bardzo ważne dla naszego kraju pociski do systemu Patriot.
Czy przekazanie najnowocześniejszych efektorów do zespołów Patriot odbyło się z inicjatywy rządu niemieckiego, jak donosi ukraińska prasa? Czy jakikolwiek sprzęt wojskowy został wysłany pomimo wiedzy o oficjalnym czczeniu przez rząd ukraiński banderowskich zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków? Dlaczego opinia publiczna oraz parlament nie wiedziały o tym wcześniej, tylko dowiedziano się o tym fakcie przez przypadek? Dlaczego od dwóch dni rząd milczał na ten temat?
— zapytał mec. Bartosz Lewandowski.
Doniesienia ukraińskich mediów
Skąd pojawiły się spekulacje, że to Niemcy nacisnęli na rząd Tuska, by przekazał Ukraińcom pociski Patriot? Na znanym ukraińskim portalu „Kyiv Post” 10 marca ukazał się artykuł Alisy Orlovej o znamiennym tytule: „Ukraina otrzyma nową partię rakiet Patriot od europejskich partnerów”. Napisano w nim, że Ukraina ma otrzymać „w najbliższych tygodniach” dostawę pocisków Patriot z Europy, co mieli zorganizować Niemcy.
W najbliższych tygodniach Ukraina spodziewa się dostawy rakiet przeciwlotniczych Patriot z Europy. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius pozyskał około 30 najnowszych pocisków przechwytujących PAC-3 od europejskich sojuszników, a Niemcy pozyskały pięć z własnych zapasów Bundeswehry
— można było przeczytać we wspomnianym tekście.
Ministerstwo poinformowało, że udało mu się przekonać europejskich partnerów do dostarczenia dodatkowych pocisków PAC-3 „w pobliżu planowanego celu”
— zaznaczono w artykule.
Czy to zatem z inicjatywy Niemców rząd Tuska oddał Ukrainie pociski kluczowe dla bezpieczeństwa Polski?
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tkwl/X/kyivpost.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764282-to-niemcy-kazali-rzadowi-tuska-przekazac-ukraincom-patrioty
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