Grodzki pogrążył się tłumaczeniami ws. córki Abramczyka!

Były marszałek Senatu, obecnie senator KO Tomasz Grodzki, na platformie X uderzył w znanego użytkownika X Adama Abramczyka, bez związku z jego wpisem wypominając mu, że… w przeszłości zabiegał u jednego z polityków KO o staż w Senacie dla córki. Ten wpis wywołał falę oburzenia w sieci, a Grodzki podjął próbę wytłumaczenia się, czym tylko jeszcze bardziej się pogrążył.
Przypomnijmy, że znany użytkownik X Adam Abramczyk, niegdyś kojarzony jako wielki sympatyk Platformy Obywatelskiej, obecnie zawiedziony tą formacją już były zwolennik partii Donalda Tuska, na X punktował zachowanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego po aferze w Szpitalu Południowym, dotyczącą przyjęcia dymisji od wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej.
Jak słabym politykiem jest Rafał Trzaskowski najlepiej widać na przykładzie dzisiejszej dymisji Renaty Kaznowskiej. Nie potrafił nawet obronić osoby, która w Warszawie robiła praktycznie wszystko za niego. Opatrzność czuwała nad Polską 1 czerwca 2025 roku
— ocenił Abramczyk.
Na powyższy wpis zareagował Tomasz Grodzki, zupełnie niemerytorycznie - wypomniał Abramczykowi, że… jego miał zabiegać u polityka KO, by przyjął jego córkę na staż z Senacie. Staż się faktycznie odbył.
Przykro czytać to, co pan wypisuje na temat KO i jej członków. Zapomniał pan jak u bardzo ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były bardzo zadowolone, dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne
— zaznaczył Grodzki. Co ta kwestia ma jednak ma do sprawy oceny reakcji Trzaskowskiego na aferę w Szpitalu Południowym?
Grodzki zupełnie się pogrążył
Wpis Grodzkiego zaraz będzie miał milion wyświetleń. I bardzo dobrze
— skomentował żenujący wpis Grodzkiego na X Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski. Wówczas Grodzki zaczął się tłumaczyć… pogrążając się jeszcze bardziej.
Szanowny Redaktorze! Winien jestem przeprosiny za nieprecyzyjny wpis. Za mojej kadencji marszałka nikomu nie odmówiliśmy stażu. Nie trzeba było żadnej protekcji. Stażyści mieli opiekę i byli jedynie zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Senatu i zachowań godnych parlamentu
— napisał na X Grodzki.
Skoro nie trzeba było mieć żadnej protekcji, by odbyć staż w Senacie i stażystą mógł zostać niemal każdy, to w takim razie dlaczego Grodzki wypomniał Abramczykowi sytuację z jego córką? Narracja byłego marszałka Senatu zupełnie się nie klei.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764279-grodzki-pograzyl-sie-tlumaczeniami-ws-corki-abramczyka
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