Oburzające zachowanie Grodzkiego! Wypomniał mu córkę

Bardzo znany użytkownik X, niegdyś sympatyzujący z Platformą Obywatelską Adam Abramczyk na X punktował zachowanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w roli kozła ofiarnego w sprawie Szpitala Południowego obsadził m.in. swoją zastępcę na stanowisku, Renatę Kaznowską, o której dymisji poinformował na konferencji prasowej. W odpowiedzi były marszałek Senatu, obecnie senator KO Tomasz Grodzki wypomniał Abramczykowi… staż jego córki w Senacie.
Rafał Trzaskowski na niedawnej konferencji prasowej opowiadał o swoich działaniach w związku z aferą w Szpitalu Południowym, aż w końcu ogłosił, że do dymisji podały się dwie wiceprezydent stolicy - Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska. Znany użytkownik X Adam Abramczyk skrytykował taką decyzję Trzaskowskiego, podkreślając, że zdymisjonowana przez niego została osoba, która „robiła praktycznie wszystko za niego”.
Jak słabym politykiem jest Rafał Trzaskowski najlepiej widać na przykładzie dzisiejszej dymisji Renaty Kaznowskiej. Nie potrafił nawet obronić osoby, która w Warszawie robiła praktycznie wszystko za niego. Opatrzność czuwała nad Polską 1 czerwca 2025 roku
— napisał na X Adam Abramczyk.
Oburzające zachowanie Grodzkiego
W tej sytuacji Tomasz Grodzki, były marszałek Senatu i senator KO uznał za stosowne wypomnieć Abramczykowi to, że… jego córka jakiś czas temu odbyła staż w Senacie. Nie dodał jednak, co to ma do rzeczy.
Przykro czytać to, co pan wypisuje na temat KO i jej członków. Zapomniał pan jak u bardzo ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były bardzo zadowolone, dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne
— stwierdził Grodzki.
Sięganie do rodziny, dzieci adwersarza - zupełnie pozamerytoryczne - tylko po to, by w niego uderzyć, jest naprawdę zagraniem niezwykle niskim.
Czytaj także
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764222-oburzajace-zachowanie-grodzkiego-wypomnial-mu-corke
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.