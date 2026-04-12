Ależ kompromitacja Grodzkiego! Wypalił to próbując bronić Lenza. "Nie myślałem nigdy, że będę to tłumaczył profesorowi medycyny..."

Senator KO i były marszałek Senatu, a z zawodu lekarz, Tomasz Grodzki, od kilku dni zażarcie broni swojego kolegi partyjnego Tomasza Lenza, którego syn miał zostać przyjęty poza kolejką i z pominięciem procedur na zabieg w szpitalu publicznym w Aleksandrowie Kujawskim. Grodzki teraz zaczął… opowiadać o oddziale SOR we wspomnianym szpitalu, mimo że takiego tam nie ma! „Nie myślałem nigdy, że będę to tłumaczył profesorowi medycyny, ale SOR i Izba Przyjęć to nie jest to samo” - zareagował na wpis Grodzkiego Michał Janczura, dziennikarz Wirtualna Polska.

Mój informator o liczbie chorych na SOR twierdził, że w chwili przyjścia chłopca do szpitala nie było nikogo wymagającego pilnej interwencji chirurgicznej. Czy ktoś nie został załatwiony terminowo dlatego, że dziecku wykonano krótki zabieg?

— napisał na platformie X Tomasz Grodzki.

PANIE SENATORZE, błagam!!! Pan zmieni informatorów, bo w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim nie ma SOR-u! Może on Panu o innym szpitalu opowiadał? PS nie myślałem nigdy, że będę to tłumaczył profesorowi medycyny, ale SOR i Izba Przyjęć to nie jest to samo

— zareagował na wpis polityka KO Michał Janczura, dziennikarz Wirtualna Polska, który ujawnił sprawę Tomasza Lenza.

No dobra, zaczynam się poważnie zastanawiać, czy śledztwo ws. Lenza nie powinno zostać natychmiast objęte nadzorem Waldemar Żurek i trafić do CBA, bo robi się bardzo dziwnie

— odniósł się do wpisu Grodzkiego z kolei Szymon Jadczak, także dziennikarz Wirtualnej Polski.

I co teraz powie Grodzki o Lenzu? Na izbie przyjęć miało czekać kilkanaście nagłych przypadków. Niektórych pacjentów przywiozły karetki
Tomasz Grodzki o sprawie Lenza: To jego jedyny grzech. I co z tego? Z tego powodu mamy go zawieszać? Że dbał o zdrowie dziecka?

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

