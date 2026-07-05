Jeżeli za sprawą afery w Szpitalu Południowym Koalicja Obywatelska nie ma ostatnio najlepszego czasu, to były marszałek Senatu Tomasz Grodzki tym bardziej nie pomaga temu ugrupowaniu. Portal X zalała fala komentarzy po wpisie polityka, który wypomniał internaucie niegdyś mocno sprzyjającemu partii Tuska staż jego córki w izbie wyższej. „Staż się odbył i obie strony były b zadowolone dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne” - stwierdził Grodzki. Komentatorzy zauważają, że o standardach KO świadczy to, delikatnie mówiąc, nie najlepiej.
Adam Abramczyk to internauta znany użytkownikom portalu X niegdyś z uwielbienia dla Koalicji Obywatelskiej, a ostatnio - z coraz ostrzejszej krytyki pod adresem tego ugrupowania. Politykom i najgorliwszym zwolennikom partii Donalda Tuska bardzo się to nie podoba.
Komentarze po wpisie Grodzkiego
Tomasz Grodzki, były marszałek Senatu, postanowił uderzyć w córkę Abramczyka.
Przykro czytać to co pan wypisuje na temat KO i jej członków. Zapomniał pan jak u b ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były b zadowolone dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne
— skomentował jeden z wpisów internauty zawiedzionego rządami KO.
Wpis Grodzkiego - najdelikatniej mówiąc: niezbyt przemyślany - wywołał liczne komentarze m.in. polityków i dziennikarzy.
Póki Adam Abramczyk był po ich stronie wszystko było cacy. Kiedy zaczął krytykować wyciągnięto jego córkę, która jak pisze sam T. Grodzki poradziła sobie na stażu w Senacie bardzo dobrze. Teraz będzie szła przez życie z etykietą osoby, której tato coś załatwił. Mega słabe…
— napisał Janusz Cieszyński, poseł PiS i były minister cyfryzacji.
Część kadr KO mentalnie tkwi w PRL. Tu były marszałek Senatu sugeruje, że załatwienie córce sympatyka partii stażu w Senacie powoduje zobowiązania na resztę życia dla całej rodziny, w tym do rezygnacji z wygłaszania własnych opinii politycznych. To jakaś kpina! Oni sądzą, że staż w urzędzie to jakiś awans do innego i lepszego świata, czy jak?
— pytał wicemarszałek Senatu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.
Na profilu dawnej Suwerennej Polski zadano prof. Grodzkiemu pytanie o jego córkę:
Tomasz, gdzie pracuje twoja córka? Ile milionów z Urzędu Marszałkowskiego, zarządzanego przez KO, dostała kancelaria, w której pracuje?
Ale krytyczne głosy płyną nie tylko ze strony opozycji.
I on to tak bez żenady pisze publicznie
— stwierdziła Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy.
Grodzki właśnie przyznał, że staż dla córki załatwia się przez układ z KO, a teraz wymaga dozgonnej wdzięczności i zakazu krytyki. Czyli albo jesteś lojalny wobec klanu, albo jesteś zdrajcą. Brawo wy!
— podkreśliła Beata Maciejewska, była polityk Lewicy.
Brzmi jak ostrzeżenie
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Po takiej wypowiedzi od razu pewne jest i to, że prof. nie brał tych wszyskich kopert, o które oskarżano. Proces jest niepotrzebny. Człowiek z tak wysoką etyką pracy po prostu nie wpisuje się w ten schemat
— ironizował Artur Ceyrowski, dziennikarz portalu telewizji wPolsce24.
Ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby oczekiwanie wiecznej lojalności było za 1,6 mln rocznie albo chociaż za mandat senatorski dający potrzebującemu immunitet. Ale za STAŻ dla córki?
— kpił Marek Wróbel, publicysta.
Jakbyście nie wiedzieli, jak się załatwia rzeczy u polityków KO to Pan Grodzki służy wyjaśnieniami. Kolesiostwo Plus
— napisał dziennikarz WP Szymon Jadczak.
Wydaje się, że jedyną osobą w Koalicji Obywatelskiej, która ucieszyła się z wpisu Grodzkiego, był mecenas Roman Giertych.
Marszałek Grodzki postanowił rozsmarować kogoś na ścianie
— podkreślił poseł KO i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego.
Wydaje się, że marszałek Grodzki „rozsmarował na ścianie” przede wszystkim własną partię i jej opowieści o wysokich standardach moralnych. A już za nieco ponad rok dowiemy się, czy aby nie rozsmarował również opowieści o „bardziej wymagającym” elektoracie.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764237-grodzki-chcial-byc-lojalny-a-rozsmarowal-wlasna-partie
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