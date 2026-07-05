Tak wyglądała rzeczywistość Kraskowskiego za kratami. Mocny opis!

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Dziennikarz Leszek Kraskowski po wyjściu z aresztu dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami pobytu w tym miejscu. / autor: Fratria/X
Dziennikarz Leszek Kraskowski po wyjściu z aresztu dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami pobytu w tym miejscu. / autor: Fratria/X

Dziennikarz Leszek Kraskowski po wyjściu z aresztu dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami pobytu w tym miejscu. W jednym z wpisów na platformie X opisał swoje zmaganie się z pluskwami.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie uchyliła tymczasowy areszt wobec dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego. Jak wynika z uzasadnienia decyzji, śledczy uznali, że dotychczasowe ustalenia dotyczące e-maila z groźbami wobec komendanta policji w Piasecznie „nie pozwalają już na przyjęcie wysokiego prawdopodobieństwa, że jego autorem był Leszek Kraskowski” (sic!).

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Pluskwy w celi

Po wyjściu na wolność Kraskowski dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami pobytu w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka. W jednym z wpisów opisuje swoje zmagania z pluskwami.

Drzwi otwierają się ze zgrzytem.

-Pod ścianę! Jakieś problemy?

-Pluskwy są.

-Pluskwy były, są i będą. To jest więzienie, nie hotel. Zalać wrzątkiem. Zdjąć bluzę z kraty. Jeszcze raz powiesisz ubranie na karcie, dostaniesz kwit. I zero wypiski. Coś jeszcze?

-Ale gdzie ma schnąć?

Trzaśnięcie drzwiami.

Tak wyglądała typowa „rozmowa z wychowawcą” na przejściówce, czyli w bloku A, gdzie „świeżaki” trafiają z reguły na 14 dni. Ja na szczęście na A byłem tylko tydzień. Później po interwencji adwokata trafiłem na blok D, gdzie wychowawcy zachowywali się normalnie i było o wiele lepiej.

Mój dziadek podczas pierwszej wojny światowej siedział w niemieckiej niewoli, w stalagu. Uwielbiał opowiadać o wszach. Nie przypuszczałem, za ja będę kiedyś opowiadać o pluskwach

— czytamy we wpisie Kraskowskiego.

kk/X

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Autor

Zdjęcie Kamil Kwiatek

Kamil Kwiatek

Jeżeli akurat nie przyglądam się polskiej polityce, to pewnie podróżuję lub chodzę i robię zdjęcia. Entuzjasta podroży na dwóch kółkach. Współautor kanału: "Hej Kwiatki"

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