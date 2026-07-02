Analizujemy sytuację; wykorzystamy wszystkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem - podkreślił szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się do informacji, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro.
Sikorski dostał decyzję Budapesztu
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował dziś na X, że otrzymał pisemne potwierdzenie, iż Węgry cofnęły status uchodźcy b. wiceszefowi MS Marcinowi Romanowskiemu, b. ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro, a także unieważniły ich dokumenty podróży.
Żurek sprawdza USA
Żurek pytany przez PAP o dalsze kroki w tej sprawie podkreślił, że MS analizuje sytuację.
Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem
— zadeklarował.
W późniejszym wpisie na X Żurek dodał:
Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA.
Dodał, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. „Państwo działa” - ocenił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764024-zurek-wygraza-ziobrze-i-sle-pytania-do-waszyngtonu
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