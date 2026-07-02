Panteon w Kijowie, cisza w Warszawie? „Potrzebny premier, nie influencer”

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk i Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/PAP/Albert Zawada
Donald Tusk i Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/PAP/Albert Zawada

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, ostro skrytykował milczenie premiera Donalda Tuska wobec ukraińskich planów budowy Panteonu Narodowego, zarzucając szefowi rządu brak reakcji na gloryfikację postaci związanych z UPA i Banderą oraz apelując o obronę polskiej pamięci i racji stanu.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.

Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować

— oświadczył Zełenski w niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.

„Premier Polski milczy”

Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „Donald Tusk zawsze znajdzie czas na głupawe filmiki i manipulacyjne tweety”.

Ale gdy Kijów buduje Panteon „bohaterów” i mówi, że nikt nie będzie im wskazywał, kogo czcić - premier Polski milczy. Panie Tusk! W sprawie Wołynia, UPA i Bandery nie potrzeba influencera od pizzy i żurku na TikToku! Potrzeba premiera, który broni polskiej pamięci i polskiej racji stanu!

— podkreślił były premier.

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X/PAP/tt

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