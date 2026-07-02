Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, ostro skrytykował milczenie premiera Donalda Tuska wobec ukraińskich planów budowy Panteonu Narodowego, zarzucając szefowi rządu brak reakcji na gloryfikację postaci związanych z UPA i Banderą oraz apelując o obronę polskiej pamięci i racji stanu.
Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski w niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
„Premier Polski milczy”
Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „Donald Tusk zawsze znajdzie czas na głupawe filmiki i manipulacyjne tweety”.
Ale gdy Kijów buduje Panteon „bohaterów” i mówi, że nikt nie będzie im wskazywał, kogo czcić - premier Polski milczy. Panie Tusk! W sprawie Wołynia, UPA i Bandery nie potrzeba influencera od pizzy i żurku na TikToku! Potrzeba premiera, który broni polskiej pamięci i polskiej racji stanu!
— podkreślił były premier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763995-panteon-w-kijowie-cisza-w-warszawie-premier-polski-milczy
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