„Głos ofiar wciąż woła, i nie może ich zagłuszyć głos banderowców” - powiedział dziś w Sejmie szef KPRP Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister był pytany o decyzję ukraińskiego parlamentu o stworzeniu Panteonu Narodowego, w którym znajdą się także osoby odpowiedzialne za mordy na Polakach na Wołyniu. „Sławienie Stepana Bandery i zbrodniarzy, którzy dopuszczali się ludobójstwa na Wołyniu to nie jest kierunek do świata cywilizowanego” - ocenił Bogucki.
Projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę wniósł do rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski.
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— stwierdził w niedzielę 28 czerwca. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Ukraińcy będą chcieli uczcić tam również zbrodniarzy z UPA i ich ideologicznego przywódcę Stepana Banderę.
Bogucki: To nie jest kierunek do świata Zachodu
Ustawa została dziś przyjęta. Decyzję Ukraińców skomentował Zbigniew Bogucki.
To jest ustawodawstwo państwa ukraińskiego, mają suwerenność i swobodę decyzji; pytanie, czy te decyzje są dobre
— powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.
W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie pana prezydenta (Karola Nawrockiego), ale myślę że i olbrzymiej większości Polaków sławienie Bandery, zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich
— ocenił Bogucki.
Jak mówił, „to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego”.
I Polska, prezydent RP nigdy się na to nie zgodzi - bo, jak powiedział „my swoich nie zostawiamy”. (…) Głos ofiar wciąż woła, i nie może ich zagłuszyć głos banderowców
— stwierdził.
Bogucki ocenił, że „ruchy po stronie ukraińskiej są konfrontacyjne, i to bardzo źle”.
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PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763923-panteon-z-upa-bogucki-bez-ogrodek-to-nie-jest-droga
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