Panteon z UPA? Bogucki bez ogródek! "To nie jest droga do cywilizowanego świata"

  • Polityka
  • opublikowano:
Szef KPRP Zbigniew Bogucki / autor: PAP/Paweł Supernak
Szef KPRP Zbigniew Bogucki / autor: PAP/Paweł Supernak

Głos ofiar wciąż woła, i nie może ich zagłuszyć głos banderowców” - powiedział dziś w Sejmie szef KPRP Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister był pytany o decyzję ukraińskiego parlamentu o stworzeniu Panteonu Narodowego, w którym znajdą się także osoby odpowiedzialne za mordy na Polakach na Wołyniu. „Sławienie Stepana Bandery i zbrodniarzy, którzy dopuszczali się ludobójstwa na Wołyniu to nie jest kierunek do świata cywilizowanego” - ocenił Bogucki.

Projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę wniósł do rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski.

Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować

— stwierdził w niedzielę 28 czerwca. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Ukraińcy będą chcieli uczcić tam również zbrodniarzy z UPA i ich ideologicznego przywódcę Stepana Banderę.

Bogucki: To nie jest kierunek do świata Zachodu

Ustawa została dziś przyjęta. Decyzję Ukraińców skomentował Zbigniew Bogucki.

To jest ustawodawstwo państwa ukraińskiego, mają suwerenność i swobodę decyzji; pytanie, czy te decyzje są dobre

— powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie pana prezydenta (Karola Nawrockiego), ale myślę że i olbrzymiej większości Polaków sławienie Bandery, zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich

— ocenił Bogucki.

Jak mówił, „to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego”.

I Polska, prezydent RP nigdy się na to nie zgodzi - bo, jak powiedział „my swoich nie zostawiamy”. (…) Głos ofiar wciąż woła, i nie może ich zagłuszyć głos banderowców

— stwierdził.

Bogucki ocenił, że „ruchy po stronie ukraińskiej są konfrontacyjne, i to bardzo źle”.

Czytaj także

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych