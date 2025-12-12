Premier-influencer, jak to określił ostatnio były premier Mateusz Morawiecki, znowu rozszalał się w serwisie X. Tym razem Donald Tusk cieszy się, że prezydent nie może „zawetować” działań funkcjonariuszy policji. Czy za szefem rządu stoi merytoryczna racja, czy miałka wojenka? Na wpis jednoznacznie zareagował Rafał Leśkiewicz.
Ostatnio koalicja 13 grudnia opublikowała w mediach społecznościowych serię wpisów, w których straszy prezydentem Karolem Nawrockim.
Przy pomocy manipulacji próbuje przekonywać, że prezydenckie weta wobec ich projektów ustaw w istocie mają być działaniami skierowanymi przeciwko Polakom.
„Na szczęście tutaj nie ma prawa weta”
Ton tej narracji nieustannie nadaje premier-influencer Donald Tusk właśnie przy pomocy platformy X.
Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta
— stwierdził szef rządu.
Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz szybko zareagował na „tweet” Donalda Tuska.
Premier polskiego rządu, który z ataków na Prezydenta RP uczynił cel swojej politycznej egzystencji, nie przynosi Polsce powagi. Niestety, ten stan emocjonalnego rozdygotania Donalda Tuska tylko się pogłębia
— zauważył Rafał Leśkiewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748057-premier-influencer-znow-aktywny-leskiewicz-reaguje
