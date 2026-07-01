Prof. Przemysław Czarnek zabrał głos z mównicy sejmowej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera w zdecydowany sposób uderzył w narrację Koalicji Obywatelskiej i jej partnerów. „Sprawiedliwość się zbliża – Prawo i Sprawiedliwość – i was z tego wszystkiego rozliczy” – mówił polityk PiS.
Prof. Przemysław Czarnek odniósł się na początku swojej wypowiedzi do opowieści przedstawicieli koalicji rządzącej nt. globalnego ocieplenia.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani poseł Oliwiecka, wam się klimat nie ocieplił. Wy macie pożar! Pożar! Palicie się po prostu!
— powiedział.
Mumie Arłukowicza
Następnie zaczął wyliczać skandale i afery Koalicji Obywatelskiej z ostatnich dni, tygodni.
I te dwa tygodnie to pokazują – totalna kompromitacja. Gigantyczne zarobki człowieka bez kompetencji, tylko dlatego, że jest z kolesiem Koalicji 13 Grudnia. Potężny skandal w szpitalu, śmierć osób przez zaniedbania, przez chaos. Tomograf komputerowy osoby zmarłej i jakiś śmiech pana Arłukowicza, że mumiom egipskim też się robiło tomograf komputerowy. Pan premier, który podważa wiarygodność świadka, ordynatora, który dokładnie mówi na 29 stronach, czego dopuszczacie się w szpitalach warszawskich
— powiedział.
Wy macie pożar! Ale sprawiedliwość się zbliża – Prawo i Sprawiedliwość – i was z tego wszystkiego rozliczy. I nic wam nie pomoże. Nawet publiczne pieniądze wydawane na adwokatów
— dodał.
Na koniec tak zwrócił się do przedstawicieli koalicji rządzącej:
Przegracie wszystko, bo oszukaliście Polaków i rozwaliliście system!
— usłyszeliśmy z sejmowej mównicy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763913-politycy-ko-w-szoku-czarnek-mocno-im-wygarnal-w-sejmie
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