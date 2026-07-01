Haniebne słowa posła KO w Sejmie. Tak obrażał prezydenta!

Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej znany jest opinii publicznej głównie z nie najmądrzejszych występów przed kamerami. Poseł Tuska postanowił znów zaatakować prezydenta. Tym razem wysyła głowę państwa na… badania.
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Już w grudniu 2025 roku Frysztak popisał się atakiem na prezydenta.
Snusiarz, który wprowadził się ostatnio na Krakowskie Przedmieście pan Nawrocki ostatnio ciepło wypowiada się o Grzegorzu Braunie
— mówił wtedy.
Oburzający atak Frysztaka
Dziś wpadł na pomysł, by powtórzyć to określenie w Sejmie. Przy okazji uznał, że należy wysłać prezydenta Nawrockiego na badania.
Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Kilka miesięcy temu ta część sali bardzo oburzyła się, kiedy nazwałem waszego prezydenta – prezydenta PiS-u i Konfederacji – snusiarzem. No to chyba czas na przeprosiny, bo sprawa jest naprawdę poważna. To jest człowiek, który powinien zostać przebadany. Powinien zostać przebadany, bo zagraża nie tylko sobie, ale również państwu polskiemu
— powiedział.
Zwrócił się też do posłów opozycji:
Ja rozumiem, rozumiem… zamach, te wasze wykrzykiwania, pohukiwania… to jest zamach na wasz zdrowy rozsądek, bo wam brakowało go, gdy wskazaliście go jako kandydata. Ten człowiek zagraża nie tylko sobie, ale również Polkom, Polakom i państwu polskiemu
— stwierdził polityk koalicji Tuska.
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sejm.gov.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763910-haniebne-slowa-posla-ko-w-sejmie-tak-obrazal-prezydenta
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