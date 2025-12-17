Podczas posiedzenia Sejmu Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej nazwał prezydenta Karola Nawrockiego „snusiarzem”. Politycy PiS wyrazili swoje oburzenie. Z sali padały okrzyki „hańba”.
Politycy Koalicji 13 Grudnia przyzwyczaili do niskich standardów, jeżeli chodzi o debatę publiczną. Tym razem „popis” z mównicy sejmowej dał poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
Snusiarz, który wprowadził się ostatnio na Krakowskie Przedmieście pan Nawrocki ostatnio ciepło wypowiada się o Grzegorzu Braunie
— powiedział.
Reakcja polityków Prawa i Sprawiedliwości była natychmiastowa. Część z nich wstała i zaczęła wyrażać swoje oburzenie. Z sali padały okrzyki „hańba”. Mimo obrazy prezydenta RP Włodzimierz Czarzasty nie zareagował…
