Koalicja "bezczelności" Obywatelskiej. Frysztak chamsko zaatakował prezydenta Nawrockiego. Czarzasty... nawet nie zareagował

Poseł KO Konrad Frysztak na mównicy sejmowej - nazwał prezydenta Karola Nawrockiego "snusiarzem" / autor: PAP/Piotr Nowak
Podczas posiedzenia Sejmu Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej nazwał prezydenta Karola Nawrockiego „snusiarzem”. Politycy PiS wyrazili swoje oburzenie. Z sali padały okrzyki „hańba”.

Politycy Koalicji 13 Grudnia przyzwyczaili do niskich standardów, jeżeli chodzi o debatę publiczną. Tym razem „popis” z mównicy sejmowej dał poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.  

Snusiarz, który wprowadził się ostatnio na Krakowskie Przedmieście pan Nawrocki ostatnio ciepło wypowiada się o Grzegorzu Braunie

— powiedział.

Reakcja polityków Prawa i Sprawiedliwości była natychmiastowa. Część z nich wstała i zaczęła wyrażać swoje oburzenie. Z sali padały okrzyki „hańba”. Mimo obrazy prezydenta RP Włodzimierz Czarzasty nie zareagował…

