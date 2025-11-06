„Zbigniew Ziobro według tego wniosku może być przestępcą zaraz po tym, gdy usłyszy zarzuty” - powiedział Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, na antenie PR24 w likwidacji. Prowadzący, Roch Kowalski podpowiedział (zgodnie z prawdą), że były minister sprawiedliwości formalnie będzie podejrzanym o przestępstwo, ale polityk KO odparł: „To już ktoś, kto jest podejrzany to jest przestępcą”. To kompromitacja posła, który ma wykształcenie prawnicze. O godzinie 16:00 sejmowa komisja ma zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce, aby polityk opozycji mógł zostać tymczasowo aresztowany, a zdaniem przedstawicieli obecnej większości parlamentarnej były szef MS musi przed sądem… dowieść swojej niewinności.
Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił zabawić się w „sąd kapturowy”. Komentując sprawę immunitetu Zbigniewa Ziobry, przeprowadził „wykład” prawa, jak rozumie je partia Donalda Tuska.
Zbigniew Ziobro według tego wniosku może być przestępcą zaraz po tym, gdy usłyszy zarzuty
— powiedział Frysztak w rozmowie z neo-PR24.
Będzie wtedy podejrzanym o przestępstwo formalnie
— zwrócił uwagę prowadzący (zresztą zgodnie ze stanem faktycznym).
To już ktoś, kto jest podejrzany to jest przestępcą
— dowodził poseł KO.
CZYTAJ TAKŻE: Co za podłość! Andrzej Domański o głosowaniu ws. Zbigniewa Ziobry: Są takie chwile, dla których się żyje, dla takich chwil warto być w polityce
„Pasuje do ekipy Tuska”
Po chwili Konrad Frysztak najwyraźniej zdał sobie sprawę, że przesadził, ale kolejne zdanie również nie brzmiało lepiej.
Inaczej. Zbigniew Ziobro, by mógł dochodzić swojej niewinności, musi stanąć przed sprawiedliwym sądem. Najpierw przed obliczem sprawiedliwego prokuratora, a później przed obliczem sprawiedliwego sądu
— podkreślił.
Posłowi najwyraźniej coś się pomieszało, ponieważ wymiar sprawiedliwości, aby wymierzyć danej osobie karę - np. więzienia - musi udowodnić jej winę. Tyle że Konrad Frysztak nie jest w swoim politycznym środowisku osamotniony w tym dziwacznym rozumieniu prawa. Również Katarzyna Piekarska - radca prawny - stwierdziła niedawno, że były minister sprawiedliwości powinien „udowodnić niewinność”.
Dobrze, że facet zabiera głos. Kadry Koalicji Obywatelskiej
— ocenił wypowiedź Frysztaka poseł PiS Michał Wójcik.
Frysztak uważa, że po usłyszeniu zarzutów człowiek staje się przestępcą i musi udowodnić przed sądem swoją niewinność. Państwo Tuska w pigułce
— skomentował poseł PiS Andrzej Śliwka.
Głupiutki Frysztak. Pasuje do ekipy Tuska
— napisał poseł Michał Woś.
Za takie wypowiedzi powinno odbierać się poselskie mandaty. Jeśli przedstawiciel władzy ustawodawczej uważa, że osoba, której postawiono zarzuty, staje się w świetle prawa przestępcą i ew. może dowodzić swojej niewinności, to po co nam tacy posłowie?
— pytał Patryk Słowik, dziennikarz WP.
Siatkarz Konrad Frysztak od 2 lat jest absolwentem PRAWA na jakiejś Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Każdy, kto brał udział w przyznaniu mu dyplomu, powinien stracić pracę jeszcze dzisiaj
— zwrócił uwagę internauta „John Bingham”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745031-kompromitacja-frysztaka-podejrzany-jest-przestepca
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.